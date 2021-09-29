綜藝天王吳宗憲本月12日低調嫁女，吳宗憲不僅在網上曬出與女兒合照，並表示：「希望藉由小倆口結婚的喜氣，能夠帶給外界平安、健康」，字句中透露出嫁女兒的喜悅，今（29日）凌晨更有感而發曬岀緊握女兒雙手的照片，並寫下「要的是妳永遠都要幸福」，讓眾人看得熱淚盈眶。

吳宗憲二女兒Vivian（吳則含）甜嫁前新北市長朱立倫外甥蔣豐蔚，當時他曬出父女倆的自拍照，照片中，Vivian身穿白紗、手拿捧花，開心將頭靠在吳宗憲的臉頰上，吳宗憲也燦笑看著鏡頭，滿臉喜悅全寫在臉上，今（29日）凌晨曬岀在婚禮上緊握女兒雙手的照片，接著寫道：「這可是一個緊握的雙手⋯⋯爸爸的內心，給的不僅僅是祝福，要的是妳永遠都要幸福」。

吳宗憲字句中透露對女兒的疼惜與不捨，讓所有網友都紅了眼眶，紛紛留言：「那一刻畫面真的很感人」、「可以擁有吳宗憲當爸爸，也是一種幸運和緣分，很羨慕」、「滿滿的父愛藉由緊握的雙手傳遞給女兒唷！恭喜恭喜唷」、「連續兩個一起出閣，感性的憲哥OK嗎？兩個寶貝捏」、「感動到不知道說什麼，我也希望爸爸還能這麼握住我的手」。

沒想到二女兒才剛出嫁，大女兒Sandy（吳姍儒）就認了明年1月29日將與交往5年的廣告公司CEO結婚，吳宗憲則表示竟是看新聞才知道，直呼心情根本是晴天霹靂，雖然表示：「不願意面對」，但仍開心強調「女婿很帥啦，最重要的是很孝順，事業非常的認真」，可見對準女婿相當滿意。