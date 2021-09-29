國際債券市場延續去年之熱度，今年截至9月14日國際債券市場共發行159檔，總發行量約344.11億美元，發行檔數相較去年同期之157檔增加1.27%，但發行量與去年同期之發行量523.32億美元相較，減少34.24%。

近期美元市場利率仍持續維持在相對低檔，市場供需兩端各存在籌、投資需求，國際債券市場延續去年之熱度，櫃買中心表示，今年發行量較去年同期減少34.24%，除因去年有以色列及卡達等大型主權債發行案外，去年同期提前贖回之金額較高，致保險業可投資額度增加而推高整體發行金額，但若以流通在外發行規模之增加速度來看(發行金額扣除提前贖回及到期金額)，110年度截至9月14日市場發行規模增加之金額為185.25億美元，與去年同期增加之86.11億美元相較，大幅成長115.13%，顯示國際債券市場持續熱絡，流通在外發行規模持續擴大。

再者，今年發行案件美元計價債券共計126檔(316.61億美元)、人民幣計價債券共計13檔(135.75億人民幣)、南非幣計價債券共計8檔(27.95億南非幣)以及澳幣計價債券共計12檔(6.10億澳幣)。

此外，今年已有墨西哥政府、智利政府、阿布達比國家能源公司、MDGH GMTN(RSC) Ltd.、新韓信用卡公司、卡達石油公司及JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES B.V.等發行人首度參與發行，在計息條件方面，亦增加以SOFR(The Secured Overnight Financing Rate)為指標利率之正浮動利率債券，顯示我國國際債券市場已成為國際間重要的債券籌資市場之一，而在異質性發行人及計息種類持續增長下，預期110年度國際債券市場之廣度及深度均將持續提升。