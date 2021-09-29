高雄建商京城(2524)首次跨入廠辦領域，與三地開發(1438)攜手在台南仁德區興建基地面積達33,800坪大型廠辦、商辦開發建案，預估總銷約新台幣360億元，也是京城建設與三地開發未來10年內重要的入帳來源。

京城指出，台南是目前南台灣高科技園區重鎮，尤其是台積電在台南的廠區在南台灣是撐起一片天的超級產業，不但科技園區各科技廠普遍產值高、員工薪資高、消費水平也高，這樣的高端消費人口在台南隨著科技廠在台南逐漸壯大產值的效應下，愈來愈趨明顯，因此在仁德這智慧科技園區開發案，有相當強勁的需求。

京城建設昨(28)日召開董事會，通過與三地開發簽訂台南市仁德區智慧科技園區開發案，將以各自持股50％的合資方式，採「共同投資興建」方式開發，雙方將按比例出資、起造，並承擔該案規劃、建造、銷售等有關的損益及風險。

目前仁德區智慧科技園區開發案規劃草案分為四大單元A、B、C、D區開發，預計 2022年06月取得建築執照，2025年第一區可完工，2032年全區完工，目前正規劃於取得建築執照後開始銷售，明年可以確認銷售時程。