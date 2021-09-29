要變天了，氣象專家吳德榮表示，周五、六，太平洋高壓減弱，大氣不穩定度提高，午後山區及部分平地有強對流發展，注意劇烈天氣發生，北台灣則是高溫略降。同時位於琉球東南方海面的中颱「蒲公英」仍在雙眼牆置換，減弱速度非常緩慢，目前向北北西轉北前進，未來在日本南方海面大迴轉，無侵台機率。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，周五、六(10月1、2日)太平洋高壓減弱，大氣不穩定度提高，午後山區、部分平地有強對流發展，應注意劇烈天氣像是雷擊、強風、瞬間強降雨的發生；溫度部分，北台灣高溫略降。周日至下周二(10月3至5日)西半部晴朗、白天熱，東半部水氣多，有局部短暫雨，中南部山區午後有局部降雨。

蒲公英仍在雙眼牆置換，減弱速度非常緩慢。(翻攝自氣象局)

颱風方面，吳德榮表示，「蒲公英」颱風曾達到今年第2強颱風，雖然顛峰已過，但由於仍在進行雙眼牆的置換，使減弱速度非常緩慢，持續維持中颱上限的強度，未來在日本南方海面大迴轉，不侵日、更無侵台機率。

至於近日天氣，吳德榮說，今、明(30日)兩天太平洋高壓增強，全台晴朗炎熱、最高溫35、36度，午後中南部山區偶有小範圍零星降雨機率，影響很小。