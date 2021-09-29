圖為民眾入境桃機的畫面。（資料照，陳麒全攝）

新冠肺炎疫情延燒，根據最新的全球「防疫韌性排行榜」（The Covid Resilience Ranking），在9月份部分，台灣從8月份的41名，又下跌1名至42名。此事引發不少網友熱議，有網友留言狠酸「世界怎跟得上台灣」、「完全就是嚴重失敗的疫苗政策，荒腔走板」。

立法院日前請行政院長蘇貞昌對「3＋11」決策過程專案報告，但書面報告通篇未提3+11是破口，並自稱「守住疫情讓世界讚嘆」，引發藍委不認同。綜合媒體報導，《彭博》發布的最新「防疫韌性排行榜」，是採用疫苗覆蓋率（People covered by vaccines）、封鎖嚴重度（Lockdown Severity）、航班載客力（Flight Capacity）、接種疫苗旅客自由度（Vaccinated Travel Routes）等4個指標的綜合表現，衡量國家在防疫上的韌性。9月排行榜結果，台灣表現仍處於後段班。

對此，有不少網友在《中時新聞網》、《批踢踢》留言討論，「我們有自己的玩法，等著世界跟上」、「整天內宣防疫很好」、「開玩笑的吧世界怎麼跟得上台灣」、「沒關係！只要一直保持後段班，就有人會一直送疫苗」、「今年疫苗根本不知在哪？一直吹牛明年幾千萬劑？後年幾千萬劑？」「預料之中！境外進入的管理一敗塗地，苦了守規矩的百姓啊」。

不過，也有網友認為，台灣確診例近來都在個位數字，甚至有零確診，這是值得慶幸的。