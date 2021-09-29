屏東縣高樹鄉本月26日前發生一起駭人聽聞的重傷害事件。一名在高樹當地曾有多次傷害民眾前科的男子，前往超商購物時，因為未戴口罩，經女店員好心提醒，未料該位男子突然暴怒，直接出入櫃台壓住女方強挖雙眼，造成女店員雙眼嚴重受傷，經送醫急救後恐有失明之虞，目前行兇的男子已遭逮，但卻因有就醫紀錄，目前正在醫院強制戒護治療，由於該名男子已是慣犯，引起當地民眾怒火。

根據臉書爆料公社內民眾PO文表示，9月26號上午近9點，該位男子因未戴口罩前往當地超商購物，女店員現場提醒他要戴罩，他立刻暴怒，當場衝入櫃台痛毆女店員，還徒手挖女店員的雙眼，導致兩眼嚴重受傷，一眼視網膜剝落、嚴重甚至有可能一眼失明。

爆料民眾表示，當地人表示該名男子被逮後又被放回家中。目前當地人正尋求管道，甚至準備連署要送他去強制治療。

里港分局新南派出所表示，當時警方獲報後立刻派警力前往現場，現場就將嫌犯逮捕帶回偵辦，經查該名男子有精神障礙手冊，且有就醫紀錄，目前已送往醫院強制戒護治療，將會依法進行偵辦。

最令人痛心的事，地方人士都很替受傷的超商女店員打抱不平，痛心女孩在正值花開的階段被殘忍對待，以後的她要如何克服心裡恐懼，還希望網友能協助轉發，協助監督，不讓這件重傷害案石沉大海。

爆料公社上PO文，根據當地人表示，該名男子已經不是第一次犯案了，不久前才在早餐店拿刀割民眾脖子，但僅僅關了幾個月又放出來，很多村民都認識他，識他為當地頭痛人物，且他欺負的對象都是弱勢族群，沒有反抗能力，民眾質疑，他專挑弱勢者動手，還是看被害人好欺負，所以才下手呢？警方表示，希望民眾不要恐慌，警方務必會依照法定程序偵辦。