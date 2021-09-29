ASIC(客製化晶片)設計服務暨IP研發銷售廠商智原(3035)宣布，其整合了ARM(安謀)處理器(CPU)的SoC系統單晶片累積出貨量已超過5.5億顆，這項服務近年來主要應用在55奈米、40奈米與28奈米製程的手機週邊、MCU、智能電網、物聯網、網路通訊、多功能事務機、工業自動化、投影機、銷售點管理系統(POS System)與安全監控裝置等領域。

智原投入ARM處理器相關的硬核與整合技術已超過二十年，在各個領域的應用上都具備豐富的成功經驗，滿足客戶特殊規格的需求；同時基於ARM架構成功開發一系列自行設計的ARM相容處理器。智原優化的ARM處理器涵蓋了Cortex A、R與M三個系列，其中包含了A53、R4、M7與M4等常用核心，並成功整合相對應的專用子系統。

智原營運長林世欽表示，智原提供專業的加值處理器子系統整合服務，協助客戶達到特殊系統配置與效能的需求規格，並縮短晶片整合及上市時程，降低SoC整合風險。我們的處理器服務已廣泛應用在各個領域，相信這項優異的解決方案將在市場上持續協助客戶提升SoC設計品質。