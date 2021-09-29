早餐是一天活力的來源，但也有醫師主張不吃早餐更健康，家醫科醫師王姿允直言「百分百不認同」，她表示，低碳高蛋白質的早餐能穩定一天血糖，早上的蛋白質補充絕對是一整天最重要的一餐。

王姿允在臉書粉專發文指出，很多醫師鼓吹不吃早餐的好處，有網友詢問她是否認同這樣的想法？王姿允直言「當然百分百不認同啊」，並以減脂增肌的角度分析，列出早餐絕對要吃的理由。王姿允以《美國臨床營養學雜誌》發表的西班牙研究為例，3362名成年人參與減肥療程，分為早食組和晚食組。

王姿允表示，該研究結果發現，兩組在能量攝取、運動鍛鍊的總量上沒有差異，但是晚食組比早食組具有更高的BMI和三酸甘油脂，以及較差的胰島素敏感性，晚食者減重成功率比早食者低17%，每周平均減重重量少80g。

王姿允以增肌的角度分析，日本早稻田大學在《細胞報告》探討一天蛋白質分佈在不同時間對增肌的影響，在60位65歲以上的年長女性身上發現，當一天總蛋白質攝取集中在早餐比例最高的女性，不管是肌肉質量指數（SMI）和握力測試都有比較好的結果。早餐攝取高蛋白質和高齡健康女性的肌肉質量跟肌力都呈現正相關。

王姿允認為，早餐吃低碳高蛋白質可以穩定一天血糖，也是補充蛋白質最好的時間，她也鼓勵民眾早起吃早餐，而且一天四餐當中，早餐的蛋白質一定要吃到一天的最高比例（40-50克），而臨床也發現，那些睡到快中午才吃早餐的人，的確在減肥中保留肌肉的效率比較差。