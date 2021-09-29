國民黨立法院黨團書記長、立委陳玉珍昨日（28）清晨突襲立院議場大門成功，還拍下民進黨立委睡姿嘲諷；隨後又力抗多位綠委，不論言語或肢體反擊皆毫不示弱，從「金門女戰神」晉升成「卡門女戰神」，讓國民黨台北市議員徐巧芯崇拜大喊：是珍珍，請收下我的膝蓋。

陳玉珍昨日早上5點18分在臉書發文表示：「民進黨七員睡覺中。搶佔議場門口，突襲成功！」並隨文刊出民進黨立委們呼呼大睡的照片，自己則坐在議場門前擺出「勝利姿態」，這場奇襲引發各界關注。

陳玉珍隨後更一馬當先直衝議場大門，並與守在門口的民進黨立委鍾家濱、鄭運鵬、許智傑、莊瑞雄爆發激烈肢體衝突和爭吵，經過一番推擠和拉扯後，陳守住門口並反嗆「要當執政黨晚上不要睡覺」、「你們那麼棒，努力一點晚上不要睡覺」。

徐巧芯昨日下午5時則在臉書發文，刊出她與陳玉珍的合照寫下：「是珍珍！請收下我的膝蓋。」陳的表現，更讓徐盛讚「國民黨加油」、「戰力跟問政可以並行」。此文發出後獲得超過3200個讚、超過310則留言，國民黨台北市議員游淑慧也現身留言：「也收下我的膝蓋。」其他網友則紛紛表示：「珍越來越正了，戰鬥力也滿滿，加油！」「珍珍我覺得是國民黨最用心，大家都該跟她學」、「珍珍立委好棒，太厲害」。