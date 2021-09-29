美軍參謀首長聯席會議主席密利今天澄清，緩和美中緊張局勢是他的工作，他也確信前美國總統川普任內後期並無意對中國發動攻擊。

密利（Mark Milley）今天與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）以及中央司令部司令麥肯錫（Kenneth McKenzie）出席美國聯邦參議院軍事委員會針對美軍撤出阿富汗聽證會。

密利趁此機會說明華盛頓郵報（The Washington Post）副主編、知名調查記者伍德華（Bob Woodward）與政治記者柯斯塔（Robert Costa）共同撰寫的新書Peril（危險，暫譯），揭發川普執政後期，美軍高層對川普可能動武的擔憂。

書中揭露，密利與中共中央軍事委員會聯合參謀部參謀長李作成在2020年10月30日，亦即美國總統大選投票前4天，以及今年1月8日，也是川普支持者闖入國會山莊後2天2度通話，密利向對方保證美軍不會對中國開戰，甚至承諾在美國發動襲擊時會向對方發出警告。外界質疑密利此舉越權。

密利今天透過聽證會發表證詞時澄清，第1次通話是在時任國防部長艾斯培（Mark Esper）指示下進行，共有8人參與，當時情報顯示中國擔憂美國對中國發動攻擊。

第2通則是在中方要求下，透過美國國防部亞太事務部門安排，共有11人參加。他在通話後曾向時任美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、時任白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）通報，之後也在會議上向當時的代理國防部長米勒（Chris Miller）簡報這次通話。

他表示，這些最高層軍事聯繫對美國安全至關重要，化解潛在的軍事衝突與危機管理，並防止擁有最致命性武器大國之間的戰爭。

密利表示，他確信川普無意攻擊中國，傳達總統命令與意圖是他的直接責任。緩和美中兩國緊張局勢是他的工作，2次通話都向中方傳達一致的訊息，亦即冷靜、穩定、緩和，美方不會向中方發動攻擊。

至於與聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的通話，他也表示，1月8日稍晚接到裴洛西來電，了解川普發動核武的權力。他向裴洛西解釋，雖然總統是唯一有權下達這一命令的人，但不會是單獨進行，有其步驟、規範與程序，不會有非法、未經授權或意外發動的可能。