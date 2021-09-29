國民黨和民進黨在各議題上不斷攻防，前立委孫大千今（29）日在臉書直言，其實最沒有資格批評國民黨失去黨魂的就是民進黨，創黨35年，民進黨早已成為一個鳩佔鵲巢的行屍走肉；而若要談「謙卑反省」，他要求前交通部長林佳龍先回答6個問題。

首先孫大千提到，民進黨是否繼續堅持創黨時台灣獨立建國的主張呢？第二，為什麼民進黨會從最初的「清廉、勤政、愛鄉土」，變成現在的「貪腐、擺爛、愛權力」？第三，為什麼過去那些為了民主運動犧牲奉獻、吃盡苦頭的創黨元老會一個一個相繼離開民進黨？

第四，孫大千質疑，為什麼坐牢受罪的都是美麗島世代，可是做官享福的卻是野百合世代呢？第五，為什麼民進黨把過去威權時代國民黨所做的事在當前民主時代又再做了一遍呢？

最後第六點，孫大千說，當民進黨成為一個比過去威權時代的國民黨更為專制獨裁的恐怖政權，民進黨真的還對得起「民主進步」這四個字嗎？

對此，網友在孫大千的PO文下方留言表示，「說得好」「現在吃到甜頭惹～也不演了」，有愧於當初打拚創黨的那些民進黨前輩們，「現在的民進黨都是一些豺狼虎豹」，希望國民黨重新整肅、硬起來，贏回人民選票，也為台灣人民討回正義公道；另也有人反問，「請問國民黨的黨魂是什麼？」