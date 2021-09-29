他，從一個台銀的催收人員商調到財政部，之後因緣際會到行政院財金處處長，再轉任台銀總經理。現任新世代金融基金會執行長蕭長瑞，又開始準備下一個華麗的轉身。只是幾乎一輩子的公務員生涯，專注金融業管理、修訂法條，而且著有銀行法令實務一書，要重頭當一個東方茶文化的推廣人，轉變也太大了！蕭長瑞笑說：試試看吧，我現在有空都會在臉書發表普洱茶的知識，只要在臉書蒐尋「悅志茶棧」就可以找到。

蕭長瑞說，我介紹的普洱茶是喬木古樹茶，位處雲南邦東，因為是認識的朋友在經營，茶的產區、製程和保存都很清楚。我不是商人，只是愛喝普洱茶，入門茶和高級品茗茶的價格相差很大，我都推荐開始喝普洱茶的朋友，先從入門茶開始就好。即使是入門茶，對於身體保健也相當好。

蕭長瑞表示，要推廣東方茶文化，就從茶文化的底蘊開始說起。茶文化的發展，是以「茶」為中心而衍化，涉及層面非常廣泛，歷史淵源流長，個人將茶文化整體劃分為八大領域：(一)茶之樹。樹種、地理地質、水紋氣候、人文。(二)茶之葉。採摘 整理、保健 (內含物質及其作用)。(三)茶之製。工序(光，火，力，水，氣)、儲存(風，淨，溫，濕)。(四)茶之湯。沖泡技藝 (時，空，量，溫)、水(水源、水質)、器(歷代陶瓷器燒窯技術)。(五) 茶之心。靜沉、思辨、氣。(六)茶之茗。茶韻(香，甘，重，滑)、感官 (眼鼻、舌喉、手)。(七) 茶之意。茶的歷史，如各朝代的飲茶、茶馬古道故事 (如孔明與普洱茶)和茶友交流。(八)茶之境。茶情境的表現 (戶內外空間、茶蓆佈置、禮度、音律)。

蕭長瑞說，茶文化就是「以茶為尊」，對茶要尊重，以茶的品茗內容為主角，不能將茶當作配角，過分注重形式。好茶絕對不是茶點的配角！回甘的喉韻、滿口的生津甘甜和繚繞香氣，會讓你捨不得配茶點。

提到喝茶的年齡層，蕭長瑞表示，茶的直覺意識就是「老人茶」，上班族必然說沒有時間，年輕人覺得麻煩，只有退休的人或老人才有閒工夫泡茶。以方便考量，年輕人或上班族的飲料，不是咖啡，或茶包，就是手搖杯。品茗泡茶的年齡層一直偏高。如何宣導喝茶保健，維護年輕人的健康，也是努力目標之一。(2-1)