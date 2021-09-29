對於有人將普洱茶視為投資炒作，而不真的去「知茶、懂茶、惜茶」，蕭長瑞認為，眾多各類的茶品，套句打房口號，茶是用來喝的，不是用來炒作的，是用來保健的，不是用來賺錢的。如知茶、懂茶、惜茶，為喝茶買茶，如有存茶而遇同好同道，割捨分享之，亦是樂事，也就是「投資健康」。如買賣茶是為賺取差價，而不喝茶、不解茶事，買茶就有負擔及風險。

大部分的茶類，以新茶品茗為優，不適合以常態環境長期存放，普洱茶運用殺青及揉捻製茶技術，而具有後發酵特性，需要空氣及微生物來氧化分解內含物質，進行持續的長期發酵變化，才能長期儲存。原則上，普洱茶市場，每年有10%~20%的增值空間，主要是儲放成本及時間價值(品質轉化更好與茶品愈稀少)，但也要選對好茶並照顧得好，才會有回報。

主因是普洱茶以大葉種茶葉(含水量較高)為原料，最原始的喬木古樹茶，多酚類及胺基酸含量比其他茶葉高，而且酚胺比適當，以自然的後發酵最能展現茶的特質，是以經由現行的製茶工藝，才能使普洱茶有後期轉化空間，也才有長期儲存的投資價值。

蕭長瑞表示，提到普洱茶，台灣民眾的概念，浮上臭哺茶印象，退避三舍。台灣市場的普洱茶品，幾乎是熟茶，較少機會接觸普洱茶最古早的面貌─喬木生茶(茶湯是明亮清澈的金黃色)。為介紹普洱茶並非只有熟茶，也希望能使台灣民眾重新認識普洱茶，今年一月在內湖設私人悅志茶寨會所，提供愛喝茶的好朋友們了解普洱茶的地方，並介紹大家有能力消費或收藏的普洱茶，可以作為保健日常飲品。

蕭長瑞談及，來自臨滄的雲南邦東茶業有限公司是我以前同事的創業，以三個「自」立足茶市，一、自有(茶樹)、二、自採(茶葉)、三、自製(茶品)。2009年開設初製所(毛茶製程)、2014年設精製廠(蒸壓成型)，茶品出產一條龍，產品溯源及產製履歷清楚，品質保證。經過我實地了解及每天以其自製的茶作為保健飲品五年後，決定推廣其茶品，尤以介紹「生茶」為主，提供口感良好 (香逸、回甘生津、甜韻)的古早味普洱生茶，給國人飲茶有另一個選擇！

由於大陸普洱茶市場，亂象很多，價格炒作、高價劣質或偽年限茶、標示不實、產製溯源不明等，導致對普洱茶敬而遠之。蕭長瑞說，走趟「悅志茶寨會所」，應會改變傳統對普洱茶的印象，香甘重滑韻才是本色！(2-2)