超商外驚見3座包裹山，誇張畫面讓網友看傻驚呼，不說還以為這是物流中心。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

超商取貨超方便，是不少民眾心中的第一選擇，但也因此讓不少店員累到爆。一名網友分享超商外面驚現巨量包裹，在空地上形成包裹山，讓人看了超傻眼，直呼店員好慘，這不說還以為是物流中心，實在很扯。對此，一名疑似是店員的網友則認證說，這的確是今晚熱騰騰的景象，但店裡幾乎天天都是這樣，他們早習慣了。

一名男網友昨深夜在臉書社團《爆廢公社公開版》分享一張照片，只見某家全家便利超商外的空地堆積著大量的包裹，直接在店外形成包裹山，讓原PO看了傻眼，也忍不住驚嘆「這不說我還以為是物流中心」。

誇張的景象引發網友討論，「店員應該會瘋掉」、「需要請人在門口顧嗎？」、「雙11還沒到就已經爆了」、「好可怕，太會買了」、「好誇張，如果數位5倍券發下來，包裹應該也會變5倍？」、「如果下雨就慘了」、「秒變全家包裹轉運站」、「店員分貨分到起笑（台語：瘋掉）」、「這間在我家附近，每次去店裡店外都快塞滿」。

一名疑似該超商店員的網友回應說，這真的是熱騰騰的照片，是今晚的景象沒錯，並表示店裡幾乎天天都是這樣爆量的包裹，所以他們早就習慣了，而大部分來店裡收貨的司機也常常會收到這種包裹，他們也都已經見怪不怪。