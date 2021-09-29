國民黨立委李貴敏等藍委，因不滿「3+11」責任遭執政黨切割，在立法院杯葛不讓行政院院長蘇貞昌上台報告。（圖／取自李貴敏臉書）

行政院院長蘇貞昌日前在施政報告中稱，台灣的防疫成果與經濟發展傲人，成為「舉世滔滔中的幸福之地」。此言一出引發各界論戰，國民黨立委李貴敏痛批，「3+11」的防疫缺口造成800多人喪生、2個多月的全國三級警戒，小商家哀鴻遍野，加上疫苗採購不力導致國際防疫排名吊車尾，這種成績也只有蘇敢拿來自誇。

李貴敏28日在臉書指出，蘇貞昌在施政報告中稱，台灣是「舉世滔滔中的幸福之地」，然「3+11」防疫缺口造成800多條人喪生、造成長達2個多月的全國三級警戒封鎖，無薪假或倒店的小商家比比皆是，並被迫再度編列大筆特別預算紓困；加上差勁的疫苗政策，導致台灣防疫排名落到世界倒數，想不到還有人會拿來自誇。

李貴敏質疑，美國總統拜登宣傳美國國民加打第三劑疫苗，台灣卻還有幾百萬青壯民眾排不到第一劑疫苗，大批還在等第二劑的民眾擔心變成「疫苗孤兒」，這些人民的痛苦就是最直接的民意，蘇貞昌感受到了嗎？

李貴敏強調，民調顯示有4成5的民眾因疫情衝擊而經濟受創，也就是起碼有800多萬人受影響；台灣疫情守住主因人民警覺性高，如今自我感覺良好的無能官僚卻想來跟百姓搶功，甚至產出這麼邏輯不通施政報告，「也真虧民進黨立委能夠吞的下去！」