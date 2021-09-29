31歲曾智希外型甜美，以一頭俏麗活潑的短髮形象走紅，擁有C級上圍的她身材也很有料，最近她在IG自曝到海邊穿著深V比基尼的美照，豐滿雙球呼之欲出，被網友讚景美人也美，另有眼尖網友發現她胸前隱約出現「迷之紅點」，被懷疑是被交往5年的男友陳志強「種草莓」。

曾智希近年演出《天之驕女》得到許多觀眾的支持，今年8月她與新加入的林則希配對，戲中男方有雙重人格，曾智希表示自己雖沒遇過這類朋友，但曾遇過情緒起伏大的舊愛，心情不好、一言不合就摔東西，有次還出手將別人家的鐵門打壞，讓曾智希心死，決定以後不再跟這類有暴力傾向的對象交往。

網友發現曾智希胸前有神祕紅點。（圖／翻攝自simba.1220 IG）

戲外，曾智希與大10多歲陳志強交往多年甜蜜蜜，今年6月她大方接受網友提問，有人好奇兩人怎麼認識？曾智希回應兩人本來是同公司，因被安排一樣的工作，在錄影中相識進而相戀，她也笑說最愛男友的幽默感，但不喜歡陳志強愛碎念，至於是否打算結婚？據知陳志強已經求婚成功，但男方身邊有許多朋友婚姻不順，讓兩人進而有共識不一定要靠那紙證明，目前兩人生活開心就好。

曾智希先前曬出一系列的性感內衣照片，並分享美胸祕訣，認為要選對好內衣，穿一整天都不會不舒適，也能保養胸型。近日她再分享自己穿比基尼到海邊的影片，寫下：「今天又來當沙灘女孩了，誰都別想阻止我變一個小黑人」，影片中她戴著可愛圓帽露出燦爛笑容，有些網友發現她胸前紅點相當明顯，回應：「不小心看到草莓了」、「水姑娘」、「好美好甜」、「胸前有羞羞紅點」。