美股周二重挫，台股今(29日)開盤以17127.86點開出，台積電ADR大跌3.66%，股價開盤即大跌14元，開在580元，聯電也下跌1.7元，開在63.6元，跌幅皆逾2%，指數開低走低，跌破萬七大關，來到16897點，狂跌逾280點。

美國10年期公債殖利率升至3個月新高，加以美國國會對提高債務上限陷入僵局，恐使政府停擺的疑慮升高，美股4大指數全數重挫，道瓊工業指數大跌569.38點，跌幅1.63%，以34299.99點作收；標準普爾500指數下跌90.48點，跌幅2.04%，收在4352.63點；那斯達克指數下跌423.29點，跌幅2.83%，收在14546.68點；費城半導體指數下跌131.06點，跌幅3.8%，以3314.39點作收。台股ADR部分，台積電ADR下跌3.66%，聯電ADR下跌3.11%。

台股28日開低震盪走低，終場收在17181.44點，下跌132.33點，驚險守住半年線，三大法人全數賣超，外資終止連3買，轉為賣超139.55億元，自營商賣超10.41億元，投信賣超4.16億元。

摩爾投顧分析師陳昆仁表示，美股重挫，難免衝擊短線台股走勢，美債殖利率上升議題，年初即反映過，也是景氣復甦的必然過程，債務上限危機也常常上演，配合技術面觀察，遇到月、季線壓力拉回整理，順勢洗清融資浮額，台股短空長多。