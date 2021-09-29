COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重挫巴西經濟，過去一年巴西偷渡美國人數成長6.5倍。多人冒險穿越墨西哥邊界進入美國尋求新生活和發展契機，卻不幸在途中失蹤或死亡。

根據美國海關與邊境保護局（CBP）資料，過去一年試圖非法入境的巴西人數成長6.5倍，2020年10月至2021年9月期間，有4萬6410名巴西非法移民被驅逐出境。

大多數巴西人試圖從亞利桑那州（2萬8538人）和加利福尼亞州（1萬4266人）邊界進入美國；超過半數的人是全家人行動（3萬4636人），5名未成年人被移民局拘留。

墨西哥和美國當局估計，兩國邊境失蹤約8000人；但致力尋找失蹤者的人權團體Colibrí表示，實際人數可能多出兩、三倍。

42歲的門房桑托斯（Sabrina dos Santos）從6個月前開始，每天等候23歲女兒薩蜜拉（Raiane Samira）和31歲女婿艾梅達（Daniel Almeida）的消息，兩人在試圖從墨西哥越過邊境前往美國途中一起失蹤。

3月12日，薩蜜拉和艾梅達與另外8人搭船穿越邊境前，在墨西哥城市蒂華納（Tijuana）一家旅館，最後一次與家人視訊通話。住在聖保羅州內陸城市的桑托斯說，無論女兒是生是死，只想要一個答案。

桑托斯接受美國有線新聞網巴西頻道（CNN Brasil）訪問說：「大家都要我忘記，說船沉了，他們都死了，但我不相信。如果真的沉了，船在哪？屍體又在哪？我的女兒也有可能被騙拐從事性交易。」

桑托斯指出，薩蜜拉和艾梅達試圖合法進入美國，但被美國當局兩次拒絕簽證，於是決定找人蛇安排非法穿越墨西哥邊境，每人支付2萬美元（約合新台幣55萬4000元）。

不會說英語和西班牙語的桑托斯，自行使用線上翻譯聯繫社群網路上的團體，並在新聞網站上搜索有關兩人下落的線索，因為她深信女兒還活著。

巴西外交部表示，正在陪同了解有關失蹤案，並與墨西哥和美國當局保持聯繫，但還沒有薩蜜拉和艾梅達的消息。

薩蜜拉和艾梅達不是今年僅有兩名冒險從墨西哥越境到美國的巴西人。9月15日，美國警方在新墨西哥州的岱明沙漠發現49歲女性護理人員桑托斯（Lenilda dos Santos）的遺體，她來自巴西北部宏東尼亞州（Rondônia），被一同徒步進入美國的偷渡團體拋棄，沒有留下水或食物。

上週，還有巴西人被發現與來自厄瓜多、薩爾瓦多、宏都拉斯、瓜地馬拉、墨西哥和秘魯的移民一起搭上一輛卡車，共有49人被拘留在德克薩斯州的布蘭卡山脈地區。（編輯：馮昭）1100929