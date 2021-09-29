【愛傳媒朱亞君專欄】看陳光超副院長寫的《有溫度的手術刀》，就像看Netflix的影集一般過癮。看他用帶著黑色幽默的筆調、誠懇敬業的醫者之心，寫下荒誕又諷刺的診間故事，也寫下自己如何在專攻頭頸手術20年之後，持續研發各種人工耳蝸的手術，領先全球，30年不變的行醫信仰。

是，是信仰。

每一次努力只為將傷口再縮短0.5公分；每一次開刀前，他都在腦袋裡預演數百遍，將各種可能的狀況都想到，並找出解決；如果多花兩個小時，能將病人所有的癌細胞拿乾淨，多活十年，他就一定貫徹到底，保證每個醫療步驟都確實做到。

距離第一次與副總編去拜訪陳光超副院長，已經快六年了吧，我還記得他爽朗的笑聲。這樣漫漫的時光，感謝天，感謝雙方都沒有放棄，迎來了這本顛覆你對頂尖外科醫師形象、最熱情最赤誠、能自娛也能自嘲的醫療故事。

9月27日上市，就登上博客來即時榜前幾名，首批進量已銷售一空。請大家多多支持仁心仁術的好醫師！

陳光超醫師說：「病人不是故意來找碴的，是這個問題困擾他太久了。他只是想要得到一個令他安心的治療跟診斷而已。」醫術，沒有完美，只有更完美；病人，沒有找碴的，只有痛苦的。

路倒的四期下咽癌病人，大家都叫我不要救，因他對太太和女兒加暴。我醫治他，並阻止他的暴力——〈救人的濫醫師〉

為完成患者參加女兒畢業典禮的遺願，我幫食道癌末期的她動手術，卻被院長指控開不必要的刀，違反醫學倫理——〈飛舞的火鍋蝴蝶〉

第三期舌癌患者要告我，因為我幫他開刀花6小時。患者拿病歷給另一個名醫看，名醫說只要3小時，病歷上還寫「黑白弗」（台語）——〈我被告了〉

堅信自己罹癌的病人，執意照電腦斷層掃描、核磁共振……還咳出一口痰，痰就落在我左眼上——〈痰，謊言，咽喉炎〉

陳醫師以黑色喜劇的獨特視角，帶我們一窺他30年來既醉心，又癡心的外科醫療場域：往往非到情節的最後一刻、文章的最後一字，你不會知曉自己會笑，還是會哭，且幾處猶如懸疑小說般的結局大反轉，就像回馬槍，深深擊中我們社會所潛藏的醫病不信任與糾紛、醫療恐嚇與暴力、健保體制矛盾等種種困境，以及醫療有時盡的複雜與糾葛。

醫療有時盡，但無盡的是醫師的傾聽與柔軟，因此本書未曾掩飾的，還有他誠實坦率、失敗自嘲的真性情。你因此深深理解，醫師既堅強卻也脆弱，既專業卻也時而盈滿眼淚，如同你我。

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

照片來源：作者提供。

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