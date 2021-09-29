【愛傳媒陳朝平專欄】某，四月初撰文《台灣應該廣設靶場》，今日再度為文論述《為什麼台灣需要廣設靶場？》前後兩文旨意，意在鼓吹廣設靶場，人人打靶，強化民防，提高彼岸攻台的代價；恕我以小人之心度「名人」之腹，文章言外之意，似有為前陣子美國倡議強化台灣後備部隊之說，以及即將掛牌的國防部「全民防衛動員署」，鳴鑼開道之嫌。

茲摘錄《為》文幾段文字，痛批嚴駁。

「沒人喜歡戰爭，但若被迫一戰，就要事前知道輸贏的關鍵。台灣若戰火燒身，一定是被迫的；在被迫的情況下，什麼叫贏？什麼叫輸？」

「台灣若戰火燒身，一定是被迫的」？被誰迫？2016年以前，台灣上下何嘗有戰火即將燒身之感？何以，2016年後「芒果乾」越見強烈？孰令致之？

作者若是暗示被中共所迫，那麼，2016年前後，中國大陸執政黨予掌權者未曾改變，倒是台灣與美國的執政黨與總統都已改變，準此，我們可不可以說，台灣若戰火燒身，一定是被美國所迫？那麼，為什麼一個主權獨立的台灣，會被迫走向戰爭之路？台灣，難道就不能選擇和平之路嗎？究竟是台灣挑釁在先？還是敵方迫戰在前？

其實，在被迫一戰的情況下，不論如何，都是輸，選擇和平，不被他國敵方迫戰，才叫做贏。

「台灣只要不被土地占領，就叫做贏。全台土地被占領了，才叫做輸。」

作者好戰而不知戰，竟以土地佔領與否作為輸贏的標準，豈有此理！

阿富汗、伊拉克、敘利亞。被迫與美國一戰，美國雖未佔領期土地，對三國而言，早已輸到國祚衰微了！哪裡來的輸贏可言？美國介入越戰，試問，對越南人民而言，即使美軍撤退、也未占領越南土地，輸贏又屬誰？

戰爭爆發，台灣遍地焦土，生靈塗炭，流離失所，產業凋敝，即使土地不被佔領，還能叫做贏？二戰後，美軍侵略世界各地，雖未佔領被侵略國的土地，又有甚麼人會認為那些被侵略國的人民取得的光榮勝利？作者心態，正是阿Q型的精神勝利，而精神勝利，恰恰是政客驅使無知民眾走向戰爭、走向死亡的最佳工具。

「敵方要的是台灣這個島；即使摧毀了島上的一切，若占領不了這個島，敵方就算輸了。」

此說，邏輯詭異。站在北京的立場，如果，北京的決策者有同樣想法，只不過，在北京的論述裡，敵方，指的是美國，那麼上述這句話變成「美方要的是台灣這個島；即使摧毀了島上的一切，若占領不了這個島，美方就算輸了。」猜猜看，那麼，台灣真要搞事搞台獨，美國真要駐軍台灣，北京會不會不顧一切地摧毀島上的一切？

北京要台灣這個島，要的不是島嶼土地的實體，要的是人心，要的是兩岸的融合統一，非到不得已，北京怎會摧毀島上一切呢？北京既不會摧毀島上一切，台灣何需挑釁北京、蠱惑北京摧毀台灣一切？北京真要摧毀台灣全島，台灣全民皆兵又如何？高科技精準炸彈縱使可以摧毀建築物而不傷人，一群人守著廢墟，宣告台灣獨立又有何意義？

再說，不論北京是否有意或有準備要武統台灣，縱使台灣如了作者的意，造了200個靶場，全台成年男女各個練成了神槍手，試問，在現代化的個人裝備抵擋得住高爆威力的飛彈炸彈？血肉之軀的2300萬男女，又抵得住一個禮拜的缺水停電沒網路？

老是假想北京會武統台灣、血洗台灣，實則低估了北京的智慧，錯估了美國的承諾，也高估了台獨的決心和力道。

不能戰，就要和。與其將心思放在廣設靶場、胡思亂想敵人會登陸殲滅全島軍民，不如好好思索一下，如何拆除戰爭的引信，如何化戾氣為祥和，如何以智御強，調解中美衝突，如何為下一代營造和平繁榮文明健康的大環境！

作者為資深媒體人

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