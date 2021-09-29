女星丁寧出道多年，演藝作品橫跨大小螢幕，並在2018年以電影《幸福城市》獲得金馬最佳女配角獎，精湛演技有目共睹，不過丁寧昨（28日）晚則透露，演員工作必須專注待在角色裡，因此在片場很少跟人聊天、互動，未料丁寧卻被傳「她在現場都不跟人聊天，感覺很難相處」，對此，丁寧也霸氣回應。

丁寧臉書一開頭就寫下：「做好你的工作，自然就會得到尊重」，表示她和年輕演員吃飯時，從對方口中得知別人形容自己：「ㄟ，她在現場都不跟人聊天，感覺很難相處」，對此，丁寧則回應，她是去拍戲，不是去交朋友，「再說我現在經手的角色都難度高，也常動不動第一天進劇組就拍重要的戲，我自己在hold在那個情緒裡面都來不及，哪有精神跟人聊天。」

丁寧提到，自己最近拍的影集角色「我在現場也跟鬼一樣，聽著耳機，專注待在角色的痛苦裡，連跟我女兒的女主角我都沒多互動」，直到終於有一場戲是輕鬆的，丁寧自然和對方聊起來，未料上戲後，丁寧腦袋都是她們剛剛聊天的內容，讓她直呼：「真的太危險，一不注意，就毀掉一場戲」，也讓丁寧從此拍戲更謹慎。

同時，丁寧進一步分享，她拍電影《幸福城市》第一天時，導演就告訴大家沒事不要聊天，「不要打擾演員在他的情緒裡」，丁寧強調：「創造最好的空間就是為了讓演員能待在自己的角色裡。成功不會沒有道理，演員不是機器，擠眉弄眼虛情假意也感動不了人」。

至於有人開始說丁寧耍大牌，她則不以為意說：「那也沒有辦法，我的工作比你們想像中困難，再說你們也不是付錢給我的人，真的很抱歉，我不會在意耶」，丁寧強調，演員沒那麼簡單，做好自己的事、自然會得到別人的尊重。