【愛傳媒程富陽專欄】王漢國老師是我政戰學校14期的政治系學長，他的大名，在我民國73年下部隊擔任初官時，即素有耳聞；因為他不但是在政戰還處於巔峰時期，於王化公就任總政治作戰部主任時，就是國防部政戰二處的高參幕僚，也是當年以「育才專案」，被政戰部擇優出國至美國留學，而後修獲「北德州大學公共行政學博士」的年輕教授，更是官拜仍在總政治作戰部時代的政二處少將處長，係職司我國軍思想教育的舵手之一。

其實，我與學長素不相識，畢竟我是30期的老弟，在時空上與他有著一段不少的距離，何況我軍旅生涯都在基層打滾，從未到國防部的高司歷練過，以至在28年的軍職服務期間，竟與學長緣慳一面；直到多年後，大家都解甲歸田，大唱《歸去來兮辭》之際，竟因緣聚會，結識於一場研討政戰制度今昔之變的會議上。

對他而言，也許只是平添些許「園日涉以成趣」的尋常異趣而已；但對我而言，則有一種「時矯首而遐觀」的視野擴展，及陡興一股「知來者猶可追」那種汲汲不息於學問的感覺；只能說，學長雖已過不逾己之年，但身上卻猶泛一股「老驥伏櫪，志在千里」的氣場，給了他周遭的朋友，增添無限的活力，令我詫異不已。

我本個性疏懶，乃屬「少不學文，長不習武」的泛泛之輩，既無江中斬蛟的能耐，也乏雲間射鵰的奇才，更談不上席上揮毫的文采，但卻幸運的在軍旅上，曾兩次奉派到中東約旦受訓，最後又讓我重返學術的國防大學讀了戰略研究所，及擔任了幾年教職的光陰，使我開了點眼界，長了點知識，交了些朋友，通了點人情，曉了點世故。

尤其，民國101年屆退之後，喜利用悠閒之餘，用一部iPad，行吟彈指；或假日與親友同樂，或閒暇讀書偶感，或知己酒話桑麻，或致友千里傳書，或旅遊觸景抒懷，或憑憶舊日跡履，或察時一吐哽喉；這些文字，都藉在FB或國內部分的傳媒上，與眾好友一起暢敘幽情，榮損休戚；迄今，竟也意外結集成冊，惶惶編匯了《富陽隨筆》1～5冊以自娛。

這其間，不但承蒙畢業於本校10期、心廬1期的張悅雄老大哥，18期的蔣濟翔，22期的王智榮，27期的陳明崙與32期的賴世上諸位學長弟不吝賜序，連前中央社資深特派記者左化鵬兄，也特別於書中撰文勉勵有加；而本校17期，曾任公職14職等的前高雄市新聞處代處長朱文明學長，也在閱讀所贈「隨筆」後，曾多次親撰佳文給我打氣加油。

當然，還有許多朋友的熱情鼓勵，也都在FB上相濡以沫，笑談江湖，為時下盡是一片名嘴、政論的資訊洪流中，激起一絲別具文趣的漣漪。

事實上，我自知自行撰編的隨筆，大都只是一時雜感，難登大雅，但自問意念心誠，臨事而述，據勢而論；也就斗膽抱著「以文會友」的心情，印製少量紙本，以贈摯友，以盼指教，以茲存念；日前致贈漢國學長一本《富陽隨筆之五》，亦抱此心態；不想，他非但沒笑我信口雌黃，還在閱畢後，認真的寫了一篇《富陽隨筆讀後感》的好文章（如附文），投登於青年日報的副刊「墨緣集」中，讓我露了臉，頗有「莫道桑榆晚，為霞尚滿天。」那種對後學的黽勉之意。

我這幾本《富陽隨筆》的小冊子，當然不是什麼「假令風歇時下來，猶能簸卻滄溟水。」的大作，但各位先進好友見我此等恆殊調，卻都非但毫無發出一絲冷笑的揶揄，還滿滿熱情撰文不斷，鼓勵有加，讓本人形象得以沉濁揚清，藏鈍顯慧；我只能內心感激，援提拙筆，誠敬覆文，以迴響漢國學長的這份殷殷之情了。

附文：《富陽隨筆》讀後感 王漢國

文友程富陽兄於月前贈我《富陽隨筆–FB「彈」指札記（五）》，這是一本今年七月間剛推出不久的新冊，受人雅惠，總得談談讀後感，以示回饋。

富陽兄，為政戰學校新聞系畢業校友，以詩文見長，享譽士林。他的軍旅生涯多采多姿，令人稱羨；從收集在這本新冊裡的百篇文章，談天說地，包羅萬象，足見他的視野之寬廣，思域之深邃，絕非等閒之輩也。

讀《富陽隨筆（五）》，最讓我感到驚艷者，在於作者「動之以情，說之以理」的能耐，「隨手捻來，化入衷腸」的浸透，淡妝濃抹總相宜，處處流布著他豐沛的思想、濃郁的情感和堅強的意志，讀其文如見其人，痛快淋漓，實獲我心。

先說說他的思想面，一個人的思想離不開生活環境和人文陶冶，在富陽的思想裡充滿著「向外探索」的動能，或可說是「窮究不捨」的精神吧！過去一年半裡，當人們備受新冠疫情肆虐之際，作者卻放眼天下、縱論寰宇，留下不少的佳作，供人品賞。譬如在〈疫情話中東〉的專篇裡，他的目光集中在埃及、以色列、約旦、北非、中東及土耳其，談他們的歷史文物、山川景致、宗教精神、現代神話等等，讀來盡是滿眼秋霜，沉吟不已。

依我的觀察，富陽兄乃重情義之輩，但是他對情感的表達卻是含蓄而內斂的。在他筆下的親朋好友、師生同儕，無一不是「此情可堪誰共說，樽酒臨風慷慨時」的標致；同樣的，在他口中的袍澤舊誼、點滴回憶，也無不化作「此中有真意，欲辯已忘言」的情思。活潑不失嚴謹、質樸更現端莊，這是我從他的字裡行間所揣摩出來的。新冊中，有一篇談胡適的文章，我覺得那是他在「借題發揮」，以表達對情的抒懷和愛的繾綣吧！

在《富陽隨筆（五）》裡，有三十餘篇屬於「時事評論」。時下，天天有人在彈指江山、評論世道。臺灣即有個獨門行業——「名嘴」，幾乎霸占了國人不少的時空，口沫橫飛、顛倒眾生，各個語不驚人死不休。

可是，富陽評說時事卻不隨波逐流，人云亦云，有他獨特的風貌。一是「七分證據不說八分話」，言必有據；二是「以史為鑑」與「以人為鑑」兩者並重，不作虛擬假想或自以為是；三是就事論事，直抵核心，東風西風，更盼和風。讀他書寫的時評文章，有著古往今來、上下四方的宏觀和遠略。

子曰：「益者三友，友直、友諒、友多聞。」富陽兄，可當之無愧矣！

作者為退役上校

照片來源：作者提供。

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