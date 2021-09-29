班西蒙斯與76人內部紛爭越演越烈，幾天前傳出隊上球員要去勸和班西蒙斯(Ben Simmons)消息，但竟遭到他果斷拒絕，狀況非常尷尬，感覺已沒人能說動他讓他回心轉意，這裂痕無法消去，而今天又傳來最新消息，知名記者阿米克(Sam Amick)指出，班西蒙斯和恩比德(Joel Embiid)關係破裂，兩人合作恐成絕響。

There’s nuance in Ben Simmons’ stance here: He doesn’t see the Joel Embiid partnership as conducive to his style but also believes the Sixers are correct in prioritizing the big man.



“Rightfully so” one source said. “But it’s time for a change.”https://t.co/FAbUrAOKRx — Sam Amick (@sam_amick) September 28 2021

班西蒙斯與恩比德裂痕其實很早就開始，76人曾想用班西蒙斯來換哈登(James Harden)，恩比德當時表示同意，班西蒙斯也認為自己走人在即，一度尋覓休士頓的新住家，結果最後班西蒙斯並沒有被交易，但或許他與球隊間的關係已出現問題，這可能也影響到他接下來的球場表現。

上季季後賽班西蒙斯打出糟糕表現，外界都紛紛把矛頭指向他，認為76人遭老鷹淘汰他是罪魁禍首，球隊上也傳出恩比德和教練瑞弗斯(Doc Rivers)有所不滿，進而讓雙方關係越來越糟，到了夏天76人將班西蒙斯擺上交易貨價，後者也表態不再出席球隊訓練，如今76人想挽回他也來不及了。

阿米克透露，在班西蒙斯看來，76人圍繞恩比德建立的體系不是他想要的，「他們合作已走到盡頭！」所以本週班西蒙斯拒絕跟恩比德在洛杉磯見面是有原因的。看來雙方的合作幾乎不可能再繼續，而班西蒙想當然也未出席76人媒體日。

關於未出席狀況，76人仍不放過，據記者克拉克(John Clark)表示，76人計畫對班西蒙斯進行罰款。但總教練瑞弗斯在媒體日說：「我仍想像那個他還是我們一員的世界，可是這顯然不是容易解決局面，我們還是會把注意力放在球隊中球員，而不是將脫離球隊的球員身上。」看來教練對他的離開早有心理準備。