班西蒙斯與76人內部紛爭越演越烈，幾天前傳出隊上球員要去勸和班西蒙斯(Ben Simmons)消息，但竟遭到他果斷拒絕，狀況非常尷尬，感覺已沒人能說動他讓他回心轉意，這裂痕無法消去，而今天又傳來最新消息，知名記者阿米克(Sam Amick)指出，班西蒙斯和恩比德(Joel Embiid)關係破裂，兩人合作恐成絕響。
班西蒙斯與恩比德裂痕其實很早就開始，76人曾想用班西蒙斯來換哈登(James Harden)，恩比德當時表示同意，班西蒙斯也認為自己走人在即，一度尋覓休士頓的新住家，結果最後班西蒙斯並沒有被交易，但或許他與球隊間的關係已出現問題，這可能也影響到他接下來的球場表現。
上季季後賽班西蒙斯打出糟糕表現，外界都紛紛把矛頭指向他，認為76人遭老鷹淘汰他是罪魁禍首，球隊上也傳出恩比德和教練瑞弗斯(Doc Rivers)有所不滿，進而讓雙方關係越來越糟，到了夏天76人將班西蒙斯擺上交易貨價，後者也表態不再出席球隊訓練，如今76人想挽回他也來不及了。
阿米克透露，在班西蒙斯看來，76人圍繞恩比德建立的體系不是他想要的，「他們合作已走到盡頭！」所以本週班西蒙斯拒絕跟恩比德在洛杉磯見面是有原因的。看來雙方的合作幾乎不可能再繼續，而班西蒙想當然也未出席76人媒體日。
關於未出席狀況，76人仍不放過，據記者克拉克(John Clark)表示，76人計畫對班西蒙斯進行罰款。但總教練瑞弗斯在媒體日說：「我仍想像那個他還是我們一員的世界，可是這顯然不是容易解決局面，我們還是會把注意力放在球隊中球員，而不是將脫離球隊的球員身上。」看來教練對他的離開早有心理準備。
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