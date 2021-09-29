雙十國慶連假期間，集結屏東縣社區產業成果的「2021好屏生活－屏東社區產業博覽會」將於10月9日至11日在屏東公園重磅登場，現場五大主題展區，從上午10點到晚上9點，活動不間斷。

好評不斷的屏東社區產業博覽會，今年將挑戰大眾的視覺與味蕾，除了集結約70家社區與在地商家，帶來種類多元且豐富的社區特色商品外，9月27日在縣府舉行宣傳記者會時，屏東縣長潘孟安更化身為大店長，介紹新龍社區新推出的龍膽石斑魚麟膠原蛋白霜淇淋，以嚴選澆灌光合菌的水果所釀製的兩款精釀啤酒－初昇、佐光，以及農再社區新產品。

屏東縣長潘孟安表示，要持續創造產值，永續且循環的農漁業生產模式，將會是屏東縣農村再生社區產品建立品牌與價值的基本核心。建立微生物菌種資材培養推廣中心、生產運用示範基地、光合菌培訓課程等，是重要的第一步。以嚴選澆灌光合菌的水果所釀製的兩款精釀啤酒－初昇、佐光，就是透過產官學合作，就是以檸檬、鳳梨及百香果為基底，進行釀製。

屏東縣長潘孟安指出，屏東是花果天堂，也是許多生技美妝產品的生產故鄉，萬巒鄉成德社區運用香檬研發生產香檬面膜，枋寮鄉新龍社區則是把擦的保養品變成吃的保養品，推出龍膽石斑魚麟膠原蛋白霜淇淋。此外，里港鄉定遠自治區推出滇覆料理雲南口味香腸、潮厝社區則運用泰國蝦打造潮蝦脆餅、九如鄉後庄社區推出冷凍毛豆、昌榮社區推出貴妃蛋捲、以及枋山鄉楓港社區打造呷海楓洋蔥脆片，都是本次活動搶先上市的新品。

10月9日下午，邀請到近期超夯的歌手兼演員—國民媽媽于子育到場共襄盛舉，跟縣長潘孟安挑戰「演技大考驗－超級比一比」；10日下午更有市集特派員－台灣女婿吳鳳突襲市集活動，與縣長潘孟安挑戰超級任務，連假最好玩的市集，絕對不要錯過！

屏東縣政府城鄉發展處農村再生專案辦公室表示，博覽會以「好屏生活」為主題，精選打造五大主題展區，「屏東選物店」展現屏東農再產品開創力，也將作為活動舞台，讓各主題性活動及展演輪番上陣，「斜桿青年」展出屏東青年與農再社區攜手打造社區產業品牌的故事，「樂齡萬花筒」則是展現社區照顧關懷據點近年來的成果，「在屏東旅行中」主打四季旅遊及社區小旅行等推薦行程，以及「好菌好物」則是介紹全國第一個「屏東縣微生物菌種資材培養推廣中心」，作為生產運用示範基地，並建立專業把關的微生物菌種推廣流程與操作方法的過程與成果；加上「產業市集、社造成果、行動餐車」等市集攤位，分別展售伴手禮、特色手工藝品、在地美食及親子手作DIY體驗活動。

雙十國慶最嗨的活動，最好逛的市集，通通都在「2021屏東社區產業博覽會」，活動從10月9日至11日，於屏東公園與您不見不散！