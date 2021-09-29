美國公債殖利率遽升、投資人對通膨居高不下的擔憂持續加劇，以及華府迄今仍然喬不攏舉債上限，周二美股三大指數同步重挫，道瓊指數大跌569.38點，標普500指數跌逾2%，以科技股為主的那斯達克指數更跌近3%。

周二收盤，道瓊工業指數跌569.38點或1.63%，為34,299.99點。標普500指數跌90.48點或2.04%，為4,352.63點，創下5月以來最大單日百分比跌幅。那斯達克指數大跌423.29點或2.83%，收在14,546.68點，創下3月以來最大單日百分比跌幅。

市場的風險偏好急凍，對利率走勢敏感的科技股和科技相關股表現最為疲弱。

標普500指數和那斯達克指數跌勢慘重，恐將創下2020年9月以來最大單月跌幅。

標普500指數也料將創下自新冠疫情重創全球經濟以來，最疲弱的季度表現。

截至周二收盤，標普500指數約半數成份股已經較52周高點下跌至少10%，其中63檔股票跌幅在20%以上。

LPL Financial資深市場策略師Ryan Detrick表示，過去一周公債殖利率突然飆升，造成「先賣了再說」的心態。但今天有多重因素打壓市場信心，華盛頓在舉債上限、支出法案和可能加稅的議題上反反覆覆，給投資人心理帶來沈重壓力，並引發大規模拋售。

因通膨預期升高，以及對聯準會可能提前收緊貨幣政策的擔憂加劇，美國公債殖利率繼續揚升，10年期債息站上6月以來新高。

美國財政部長葉倫在國會發表證詞時表示，她預期到2021年底通膨將逼近4%，並警告隨著美國越來越接近用盡舉債能力之際，若未能通用政府撥款和提高債限法案，可能對經濟造成「嚴重損害」。

在美股盤中，參議院共和黨人似乎正準備阻擋民主黨延長舉債上限和避免美國債務違約的計畫。

標普500指數11大類股中，僅能源股收高，終場上漲0.46%。

科技股跌幅最大，終場收跌2.98%；其次為通訊服務股下挫2.8%，創下1月以來最大單日跌幅。

標普成長股指數終場創下7月以來新低，並創下2月以來最大單日跌幅。

受美國10年期債息站上1.567%打擊，科技股普遍走跌，推特收跌 4.47%，微軟跌3.62%，谷歌跌3.72%，Salesforce跌2.65%。美國債息不斷攀升，將降低科技股等成長型股票未來盈餘的相對價值。

遭New Street Research將其股票評級從「買進」調降至「中性」，應用材料終場大跌6.9%。該華爾街科技產業研究公司表示，調降應材股票評級是因為其估值已經過高。

其他半導體類股亦隨之走跌，超微（AMD）跌逾6%，即將在盤後公布財報的美光（ Micron Technology）跌2.77%。

BioNTech和莫德納（Moderna）分別下跌9.95%和6%。此前法國藥廠賽諾菲（Sanofi）宣布其mRNA新冠候選疫苗的初步試驗取得正面成果，但由於此類型疫苗市場已經飽和，因此公司決定中止mRNA疫苖的第三期試驗，不過仍將繼續研發重組蛋白技術的新冠疫苗。

福特汽車成為盤面上少數亮點之一，終場收漲1.1%。消息指出該公司將與其南韓電池合作夥伴SK Innovation將共同投資114億美元，打造一座F-150電動皮卡組裝廠和3座美國電池工廠。