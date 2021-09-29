基本工資審議委員會將在10月8日舉行，勞動部部長許銘春今天接受媒體詢問時指出，近日與勞資政學交流意見，希望下周五10月8日能夠順利進行，針對調漲「調漲有共識、有期待」，會提供相關經濟數據勞動情勢狀況，期待委員能夠斟酌相關數據、充份討論能夠有正向的決定。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查性別工作平等法及就業保險法，至於是否有望達成總統蔡英文上任後連六年調漲？許銘春表示，連六漲有信心，應該是調幅決定的問題；至於調幅，她說，由委員一起來討論，檢視相關數據再做相關討論，調幅要看大家意見凝聚。