南韓知名女星Jessica（鄭秀妍），自2014年退出女團少女時代後便成為SOLO女歌手，同年還創立服飾品牌，身兼小說作家、設計師、老闆娘等多重身份，並朝向大陸發展，人氣也始終不滅。但不久前才遭到大陸經紀公司提告違反合約，沒想到近日她所創立的服飾品牌又遭到債主提告，賠償金甚至高達上億，讓喜愛Jessica的粉絲全傻眼。

根據香港媒體的報導，由Jessica所創立的品牌「BLANC & ECLARE」，隸屬於Blanc Group Limited集團，營運負責人為Jessica的男友權寧一，自從品牌創立後，權寧一便用集團的名義向Spectra SPC借貸約300萬美金（約新台幣8330萬元），2017年再向該公司借貸約100萬美金（約新台幣2780萬元），2021年Spectra SPC與香港企業Joy King Enterprises簽訂轉讓合約，將該公司兩項貸款轉移至Joy King Enterprises公司，但沒想到他們卻遲遲收到不到Blanc Group Limited連本帶利欠下約682萬美金（約新台幣1.9億元）的債務，因此向該公司提告，透過法律拿回賠償金。

事實上，Jessica由女團少女時代身份出道後，就以甜美又高傲的臉蛋與氣質受到大眾喜愛，即使2014年遭到SM娛樂踢出女團，她依然靠著過去累積的高人氣持續活躍演藝圈，並與交往多年的男友權寧一開設經紀公司並自創品牌朝向國際發展。但沒想到2019年將事業中心放在大陸的Jessica，卻遭到大陸經紀公司提告未履行契約工作，雖Jessica立刻做出反擊卻連連敗訴，即使將官司移回韓國也依然敗訴，如今又傳出欠債糾紛，讓外界再度傻眼。

網友看到新聞後紛紛留言「這一對到底在搞什麼，才剛結束一個官司怎麼又來一個」、「Jessica真是衰事連連」、「這男的真是成事不足，敗事有餘」、「Jessica聽說上個官司也是一直敗訴」、「印象中Jessica也是賴皮鬼」、「兩個湊一對真剛好」，甚至還有網友開玩笑表示「是不是要去參加魷魚遊戲了」、「好險阿嬌逃得快」，引發熱烈討論。