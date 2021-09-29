美股重挫 台股危險了？財長蘇建榮：國安基金密切關注 09:152021/09/29 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 財政部長蘇建榮。（圖／財政部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部長蘇建榮今日表示，美股大跌有很多因素，包含中國大陸因素、美債殖利率彈升因素，身為國安基金幕僚單位會密切關注。 蘇建榮今日到立法院財政委員會進行業務報告。 針對當沖降稅減半再延長3年今日審查，蘇建榮表示，這個各部會已經達成共識，依據財政紀律法來看，不希望當沖降稅一直再延長。 《金融》金管會：3因素考量 台股暫不引進SPAC 《晨間解盤》克服季線反壓 留意限電令(倫元投顧提供) #蘇建榮 #美股 #台股 #國安基金 #美債 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北風北追平 新北女足全運摘金 04:102021/09/28 運動天地 楊金龍暗示 央行必要時續打炒房 04:102021/09/29 財經要聞 外資解讀：台廠短期有驚無險 04:102021/09/29 財經要聞 公辦重劃 開發7新興區 04:102021/09/29 地方新聞 藍喊1周內懲處 綠籲10月1日公布補救 04:102021/09/28 焦點要聞 今年最慘！8月失業給付8.81億元 04:102021/09/29 財經要聞 陳學聖批鄭文燦政治干預 美女發言人反嗆：只會參加音樂會 15:052021/09/28 政治 紅色供應鏈 應聲倒 塑化股 成外資避風港 04:102021/09/29 財經要聞 《熱門族群》PVC、EVA行情俏 概念股Q4拚報價帶旺股價 09:452021/09/28 財經 開卷書摘》推動《超高齡社會發展法》迫在眉睫 07:002021/09/29 生活 被宅神翻出昔日立院「衝組」照 郭正亮親自回應了 22:402021/09/28 政治 財經熱門新聞 孟晚舟強勢回歸 華為還能活命？老爸任正非終於發聲了 - 財經 存0056不如存高股息個股？專家解答：選錯邊風險超高 - 財經 台股暴跌近300點 失守萬七 台積電重挫逾2％ - 要聞 紅色供應鏈 應聲倒 塑化股 成外資避風港 - 財經要聞 - 工商時報 能耗雙控風暴擴大 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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