財政部長蘇建榮今日表示，美股大跌有很多因素，包含中國大陸因素、美債殖利率彈升因素，身為國安基金幕僚單位會密切關注。

蘇建榮今日到立法院財政委員會進行業務報告。

針對當沖降稅減半再延長3年今日審查，蘇建榮表示，這個各部會已經達成共識，依據財政紀律法來看，不希望當沖降稅一直再延長。