台灣本土疫情趨緩，八大行業何時全面鬆綁備受關注，毒理學專家招名威表示，這些產業防疫不易，但相關從業人員生活也很辛苦，總不能永遠不開業。他認為若本土零確診可維持到下周，也就是中秋連假後的2周，八大行業應能全面鬆綁。不過，指揮中心昨宣布新增1例本土。

招名威昨在臉書發文表示，近日本土疫情降溫，他認為應要大膽開放內用，畢竟放寬的標準是每天新增小於10例、不明感染源的案例少於2例、每周社區案例少於3例，但很顯然上述所提及的數字好像是在平行時空，台灣有很長一段時間低於標準，完全符合餐廳內用標準，甚至有超過2周沒有不明感染源出現，所以餐廳是可以勇敢開放的。

招名威指出，至於八大行業何時全面鬆綁，許多人都很在意這件事情，因為歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店和理容院的防疫確實很不容易，但要維持生活也很辛苦，總不能讓這些行業永不開業。

招名威認為，既然本土零確診都已經維持一段時間了，如果可以繼續維持到下週，也就是中秋節連假過後的兩週，都沒有任何意外發生，何不就讓八大全面開放呢？

招名威坦言，KTV將有條件開放，民眾唱歌得全程配戴口罩，這個部分說實話根本沒有辦法全面管制，不敢去的人還是不會去，不會好好戴口罩的人，無論如何也不會戴好戴滿，要有破口早就有破口了，不會等到唱歌群聚才開始傳染。

招名威也說，後續的管制措施很關鍵，絕對不可以鬆綁，其中包括提高疫苗覆蓋率、實名制、定期清消，最重要的是全民能夠有「滾動式」修正這些防疫措施的雅量，隨時都要有停業整頓的心理準備，如此才能讓社會復甦進到下一階段。

指揮中心宣布，自10月5日起開放MTV、KTV及麻將館等休閒娛樂場所，但除了喝水之外不可飲食，使用麥克風唱歌全程都要戴好口罩，且每組顧客消費完畢後，業者都應該清消包廂環境與設備，且提供給下組顧客使用的時間，至少須間隔30分鐘。而歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家與酒吧等場所，目前還是要繼續關閉。