受惠於國際品牌手持行動裝置新品推出前的備貨效應，加上5G、物聯網、車用晶片等需求強勁，以及傳產貨品市場需求回升，原材物料價格上漲，帶動我國8月出口金額及製造業生產指數達歷年單月新高及次高，分別年增26.9％、14.6％。

經部統計處公布當前經濟情勢，在民間消費方面，隨疫情降級管制措施逐步解封，消費力道漸次回穩，8月零售業、餐飲業營業額均較上月回升，惟上年同月三倍券效應比較基數較高，致零售業、餐飲業營業額分別年減4.3％、25.7％。

展望未來，隨著疫苗接種率提升，全球經濟活動穩定復甦，以及新興科技應用及企業數位轉型持續，加上國際各品牌消費性電子新品陸續上市、中國大陸十一假期前備貨需求，可望維繫我國外銷接單及製造業生產動能；零售業及餐飲業則隨國內疫情趨於穩定，政府逐漸鬆綁管控措施，加上中秋節慶商機帶動，有助推升營收動能。

COVID-19變種病毒持續在全球蔓延，部分國家重啟嚴格防疫措施衝擊全球供應鏈，加上美中紛擾與地緣情勢風險，均為全球經濟復甦動能增添疑慮，根據IHS Markit 9月最新預測，今年全球經濟成長率為5.6％，較上月下修0.1個百分點，已連續三個月下調。