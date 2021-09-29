受美股下跌影響，台股加權指數29日開低在17127.86點，權王台積電（2330）開在580元，大跌14元，聯發科（2454）、鴻海（2317）、聯電（2303）、長榮（2603）、中鋼（2002）等大型權值股賣壓沈重，指數早盤重挫逾200點，摜破萬七關卡。

美國十年期公債殖利率跳高，衝擊科技類股，投資人對於居高不下的通膨、華盛頓的舉債上限協商，感到憂心影響，美國四大指數28日全面下殺。

道瓊工業平均指數9月28日終場下挫1.63％（569.38點）、收34299.99點，跌破100日移動平均線。

那斯達克指數下挫2.83％（423.29點）、收14546.68點，創8月19日以來收盤新低。費城半導體指數下挫3.8％（131.06點）、收3314.39點。

國票投顧指出，近期市場訊息紛雜，中國大陸限電政策、美公債殖利率飆升，短期恐不利台股多方攻勢。由技術指標來看，MACD持續處於0軸之下，KD指標開口收斂，表示多方動能有趨緩的疑慮，加上多條均線蓋頭，短期不易一次突破，綜合研判，可酌量調節，待MACD翻揚時再行加碼。

短線區間觀察17000～17500點，短線操作建議聚焦季底作帳股、中國大陸限電受惠股。