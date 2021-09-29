身陷「刪Q」風暴的台灣基進黨立委陳柏惟，面對即將到來的罷免案投票日，一般情況來說，政治人物面對這類狀況會選擇「低調行事」，積極進行選民服務，除了爭取最後支持之外，也是希望能讓事件降溫、避免刺激添變數，不過，陳柏惟顯然不按常理出牌，是選擇做自己？又或是另闢戰場轉移焦點？還是慌了呢？

27日陳柏惟在立法院全程以台語質詢國防部長邱國正，有事先申請台語同步口譯，不過邱國正則堅持由國防部常次李宗孝中將充當「傳譯」，兩人答詢之間，都透過傳譯「翻譯」說明，耗費不少時間。陳柏惟表示，邱部長明明聽得懂台語，卻裝作聽不懂，痛批「鴨霸」，而邱國正也立即當場回應「無論是對部屬、立委或是媒體都沒有鴨霸心態」，並強調如果溝通工具能一起共用會更加方便，自己只是「好心」勸陳柏惟。爾後陳柏惟即在臉書上PO文表示「如果阿公阿嬤聽不懂華語，看不懂字，要怎麼做全民國防？要怎麼知道台灣目前的外交關係？」文章一出，網友湧入留言，引發諸多討論與爭議，接著陳柏惟在臉書再寫一篇說明「我沒有理由也沒有動機製造衝突，請勿因此指責母語使用的正當性，也不需要見縫插針」，沒想到再度點燃「母語爭議戰火」。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/06/30~2021/09/27）所做的統計調查，陳柏惟「母語」質詢事件，創下他個人近三個月網路聲量最高峰，單日討論數多達72752筆，遠遠高過於第二名9051筆的「顏寬恒宣布以義工身分加入罷免陳柏惟活動」，而聲量第三高落則是在7月2日中選會宣布「陳柏惟罷免案成立」，有8410筆。

進一步觀察分析網路好感度，陳柏維在這幾次高聲量事件中，負面聲量幾乎大於正面聲量，台語質詢事件負面聲量高達2510筆，是近三個月來負面聲量最高，除了被顏寬恒批評作秀之外，也引爆「何謂母語」之爭議，有網友就指出，另外，陳柏惟2019年的一篇貼文也被挖出，「外公、外婆和母親都是所謂的外省人，拜託不要討厭他們」，正因如此陳柏惟同樣遭疑，既然母親是外省人，那麼陳柏維所稱的「母語」究竟是什麼？

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/06/30~2021/09/27）分析發現，網路上陳柏惟的熱門關鍵字除了罷免案相關「罷免、公投、刪Q」之外，負面字詞同樣不少，包括「霸凌、恐嚇、造謠、指控、謊言、扭曲、抹黑」等，顯見過去這段時間，網路搜尋陳柏維相關資料，負面字詞論、爭議言論恐怕不在少數。罷免案倒數計時中，「3Q哥」是否會被消失變成「刪Q哥」，如何把高聲量轉變成高支持度，陳柏惟恐怕要好好思考要一下，

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年06月30日至2021年09月27日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『陳柏惟』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)、「網路好感度」(註3)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

*註3 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。