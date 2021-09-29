行政院長蘇貞昌昨(28日)赴立院施政報告，但國民黨因不滿3+11報告、全力杯葛不讓蘇順利上台，朝野爆發肉搏戰，蘇貞昌在混亂中遭潑水，隨徵動怒批國民黨是「暴力政黨」。對此，有不少網友在相關新聞底下留言，「國會佔領是民進黨率先，難道你們忘了嗎？還好意思說」、「歌功頌德的演講沒人愛聽」。
當時蘇貞昌被潑水後，一旁委員高喊不要潑水，蘇則用麥克風表示，「現在我們看到，請看看國民黨的立委，對於行政院長來立院行使職權，向國人同胞報告，用這種潑水方式，這是暴力政黨，這是不讓國人能夠有知的權利，用潑水的方式、用暴力方式，我們應該譴責國民黨這種做法」
此畫面曝光後，立刻引發網友在《中時新聞網》等相關新聞和影片留言討論，多半表示不認同蘇貞昌所言，其中還有超過200名網友在《yahoo新聞》相關報導底下留言，多數也都說「國民黨就該這樣好好學學當初在野民進黨杯葛的方式」、「以彼之道，還彼之身 」、「在野黨終於做該做的事了」。不過，也有網友認為，應該理性進行質詢，才不會讓議事空轉才對。
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