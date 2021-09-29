美國科技股重挫，那斯達克指數下跌2.83%，費城半導體指數下挫3.8%。台積電今天股價表現疲弱，以新台幣580元開盤，跌破半年線，下跌14元，市值縮水3630億元。
美國10年期公債殖利率攀高至1.53%，創3個月高，引發科技股賣壓出籠，那斯達克指數下挫2.8%，費城半導體指數重挫3.8%。應用材料（Applied Materials）及超微（AMD）股價跌幅都超過6%。
台積電美國存託憑證（ADR）下跌3.66%，聯電ADR也下挫3.11%。台積電及聯電今天股價同步走跌，台積電開盤跳空至580元，跌破季線及半年線關卡，下跌14元，市值縮水3630億元，滑落至15.03兆元，影響大盤指數約118點。
聯電開盤股價達63.6元，下跌1.7元，市值滑落至7901億元。聯發科股價跌至940元，下跌17元，市值1.49兆元。（編輯：張良知）1100929
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