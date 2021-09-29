《遠見雜誌》28日公布2021縣市總體競爭力評比，台中市整體競爭力總排名第3，比去年的第4名進步，僅次台北市及新竹市，也是縣市合併10年來最佳表現。對此，台北市議員羅智強大讚，台中市長盧秀燕是台中人的驕傲，「媽媽市長好強！」卓越的施政成績，就是中台灣的「定海神針」。

台中市長盧秀燕的執政成績再獲肯定，羅智強今（29）日在臉書指出，各項指標中，台中市在經濟與就業、教育與文化、環保與環境品質、生活品質與現代化、治安等方面都居全國前段班，且社會福利則進步最多，自16名上升為第7名。無論是盧秀燕的個人施政滿意度，或是台中市的總體競爭力評比，在各項調查中都屢創佳績。

羅智強表示，對比中央「實事虛做、虛事實做」，凡事只靠浮華大內宣的施政態度，盧秀燕一路穩紮穩打，不搞民粹、不噴口水，務實做事而從不虛誇，難怪超越藍綠，越來越受市民信任與喜愛。

網友也在羅智強的PO文下方留言說，「看到媽媽市長像在追星，你就可以知道我們台中市長有多火紅」「台中市民真幸福」「超強的好市長，台中人的福氣」「這才是有市長會做事」；其他外縣市的網友也喊說，「能否請她來台南執政」「能否來我們桃園做市長」「好想定居台中」。