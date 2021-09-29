燦坤x悠遊卡祭台北敬老、愛心卡綁定五倍券享最低1折起優惠 09:332021/09/29 中時 石欣蒨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 燦坤 x 悠遊卡祭台北敬老、愛心卡綁定五倍券享最低1折起優惠。（石欣蒨傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 振興五倍券的優惠陸續登場，燦坤了解到在台北65步的高齡人口比例近20%，為了體貼讓長輩使用五倍券優惠又方便，悠遊卡公司特別攜手燦坤，推出使用台北敬老／愛心卡綁定五倍券，於10月8日到12月31日期間至台北指定30家燦坤門市，即享限量1萬名精選商品激省價3選1優惠，包括電動牙刷組、手持式血氧濃度計及血壓計等，最低1折即可入手獨家優惠商品。 「現金燕」好夯 台中購物節APP下載破40萬人次 電信神卡「Open Possible聯名卡」上市 程耀輝：信用比錢好用 #振興五倍券 #振興券 #五倍券 #相關新聞 #燦坤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台北時代寓所搶攻五倍券 首祭「三倍奉還」 09:422021/09/28 財經 新竹縣推滿竹券 使用五倍券住宿折抵600再送券 17:062021/09/28 生活 百貨最強周年慶搶五倍券商機 滿5000送8500 04:372021/09/29 生活 百貨加碼送放大五倍券 04:102021/09/28 時尚消費 高虹安走出「綠畜」事件 痛批蔡政府資安螺絲掉滿地 17:182021/09/28 政治 高雄券紙本振興方案公布！持五倍券消費500換100 還可抽特斯拉 11:112021/09/28 生活 比漾廣場拚百貨最優預購會 04:102021/09/28 時尚消費 高雄券助陣五倍券 好康送不完 04:102021/09/29 地方新聞 唐鳳獸影片被爆花20萬 他神還原驚人費用曝光 16:102021/09/28 生活 比漾廣場明化妝品預購會 會員獨享單櫃滿3000送400 06:352021/09/28 生活 百貨最強周年慶 搶五倍券商機 04:102021/09/29 時尚消費 生活熱門新聞 台大驚傳狼師出沒！女學生控被大咖教授騙上床還染性病 校方回應了 - 生活 第十輪疫苗登記明午截止 這類人別隨意修改 - 生活 學生不知孫中山、不懂朝代時序 吳昆財：「去中國化」後果竟是去歷史化 - 生活 - 旺報 台灣物價高得離譜！這東西世界第2貴 網嘆：真的是鬼島 - 生活 印度神童最新預言！大陸經濟動盪 下波災難將震驚全球 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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