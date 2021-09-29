振興五倍券的優惠陸續登場，燦坤了解到在台北65步的高齡人口比例近20%，為了體貼讓長輩使用五倍券優惠又方便，悠遊卡公司特別攜手燦坤，推出使用台北敬老／愛心卡綁定五倍券，於10月8日到12月31日期間至台北指定30家燦坤門市，即享限量1萬名精選商品激省價3選1優惠，包括電動牙刷組、手持式血氧濃度計及血壓計等，最低1折即可入手獨家優惠商品。