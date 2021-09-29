一名男子在台中一中街脫衣熱舞，民眾看傻眼。（截自臉書社團《●【爆廢公社公開版】●》照片）

最近在台中逢甲商圈、一中街出現一名男子，他不但會脫掉衣物只剩內褲，在馬路上熱舞，甚至還會下腰、雙手雙腳著地，擺出恐怖電影《大法師》驚悚姿勢，讓目擊民眾看傻眼。警方表示，該男行為已違反《道路交通管理處罰條例》，發現就會帶回警局偵辦。

日前有網友在臉書社團《●【爆廢公社公開版】●》發文，表示看到一名男子在台中三民路跟公園路口上演舞力全開，在馬路正中央邊跳舞邊脫衣服、脫褲子，還地板動作，「這大熱天的，請問躺地上不燙嗎？」，更詢問網友是否有影片可以分享。

結果真的有網友PO出影片，只見這名男子以恐怖電影《大法師》經典雙手反折下腰姿勢，在路邊電力設備箱上熱舞，相當忘情投入；另有網友分享這名男子脫到只剩內褲在一中街口熱舞的照片。

據《東森新聞》報導，一中街附近店家表示，男子幾乎天天報到，「就突然牙起來，然後就邊轉圈邊過馬路，大喇喇跳舞。」。

轄區警方表示，該男已經違反《道路交通管理處罰條例》，在頻繁道路有阻礙交通之嫌，可罰300元，外來只要該男又出現妨礙交通行為，就會帶回警局偵辦。