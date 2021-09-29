歐陽龍二女兒歐陽娜娜近年將重心移往大陸發展，今年更受邀上當地中秋晚會，美貌與才華受到肯定，前途看漲。近日其工作室放出一組她深夜到天橋上的外拍照，可見21歲的她越來越有小女人氣息，短版外套和細肩帶禮服上身，背後看似開了洞，脫下外套後香肩與事業線更是誘人。

歐陽娜娜過去以一頭招牌氣質黑長髮令人印象深刻，今年7月她在Vlog透露留長髮其實是為了配合「長髮控」媽媽傅娟的喜好，由於傅娟小時候曾被媽媽狠心剪了短髮，因此自己當媽生女兒後，都盡力讓3個女兒留長頭髮，所以剪短髮便成了歐陽娜娜想嘗試了願望清單，片中她當天一口氣剪了20多公分的頭髮，而五官美又臉小的她，改換俏麗短髮造型後，網友也直呼依舊美。

歐陽娜娜造型背後挖空露後背。（圖／翻攝自歐陽娜娜Nana工作室微博）

先前歐陽娜娜頂著一頭短髮，身上穿著純白深V洋裝參加秋晚的預錄工作，當時她與工作團隊前往邛海海邊錄影，並接受央視新聞特派主播專訪，過程中她表示，自己身為中國綠化基金會自然保護大使，第一次來到當地看到藍天白雲和綠油油的樹覺得很開心，很榮幸能在這樣的環境下演出，也透露有賴於近年科技發達，她雖無法常常跟爸爸見面，但可以透過視訊問候對方，「希望他跟姊姊在家可以度過一個美好的中秋」。

歐陽娜娜罕見曬事業線。（圖／翻攝自歐陽娜娜Nana工作室微博）

昨歐陽娜娜工作室突然放出一組庫存美照，照片中的她仍是招牌黑髮，可見是在改變造型前所拍攝，而圖中她戴著墨鏡，身穿黑色低胸禮服，前露胸後露背，表情霸氣性感，網友回應：「吊帶真的絕了」、「我給娜總提包」、「OMG辣妹」、「要命了要命了」。