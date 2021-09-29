全台疫情紓緩，新北市長侯友宜今在市政會議指出，全球疫情紓緩，不過仍要小心Delta入侵，阻絕境外仍非常重要，這幾天新北大多都是0本土案例，少數是舊案相對穩定，在中央放寬原則下，新北會朝逐步適度鬆綁方向來做，希望早日回歸新型態的安全生活模式。

新北市衛生局長陳潤秋指出，目前除越南地區仍處高峰，美國、日本都有下降趨勢，日本也打算在9月底解除19都道府縣緊急事態宣言與8縣的防止蔓延重點措施。

侯友宜說，美國每日確診人數從15萬降到9萬多人，日本也從2.5萬降到3000，全球疫情紓緩，但病毒基因定序大部分還是Delta病毒，這病毒株比Alpha更麻煩，真的要非常小心，台灣境外移入案例也沒有減少，曾經一次8例，境外阻絕還是非常重要，擋不住會非常麻煩，在2次PCR與1次快篩後有大幅減少趨勢，還是要小心陰轉陽，最近幾例本土多是舊案，Ct值很高，但該隔離、匡列、疫調也都不能少。

侯友宜說，這10幾天大部分都是零確診，少數是舊案，疫情相對穩定，在中央放寬規畫下，新北會朝向逐漸鬆綁方向來做，雖然鬆綁，但還是不能忘了防疫，且要逐步鬆綁，並針對疫情滾動式檢討。