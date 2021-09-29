今天是世界心臟日，副總統賴清德提出三點建議，呼籲民眾，共同守護心臟的健康。他說，根據衛福部的統計，心臟病高居國人十大死因第二位，我們應該遠離有害心臟的生活型態，才能擁有健康的心臟。

賴清德表示，世界心臟聯盟將每年的9月29日訂為世界心臟日，提醒世人注意心血管疾病的危害。今年的主題為「用心連結（Use Heart to Connect）」，呼籲大家運用自身知識、同理心與影響力，幫助自身及周遭他人建立有助於心臟健康的生活模式。

醫師出身的他提醒民眾，遠離有害心臟的生活型態，才能擁有健康的心臟。並建議守護心臟，可以這麼做：

一丶飲食用心：低油、低糖、低鹽、高纖維。

二、運動強心：每周進行150分鐘中等強度的運動。

三丶戒煙護心：立即戒煙，拒絕紙菸及電子煙。

賴清德向民眾喊話，讓我們一起拒絕菸害，規律運動，謹記三低一高的飲食法則，遠離心血管疾病。並且「分享給你最關心的好朋友吧！」