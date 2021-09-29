日本執政黨自由民主黨總裁選舉今天進行投開票，勝出者將成為新首相。日本媒體分析，4位候選人可能在首輪投票都未能拿到過半票數，得票數前兩名將進入第二輪投票進行決賽。

本屆自民黨總裁（黨主席）選舉登記參選的有64歲的前自民黨政調會長岸田文雄、60歲的前總務大臣高市早苗、58歲的行政改革大臣河野太郎，及61歲的自民黨幹事長代行（代理幹事長）野田聖子。

由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，即將選出的新任總裁是自民黨第27任總裁，將於10月4日臨時國會首相指名選舉被選為新任首相，也就是日本第100任首相。

本屆自民黨總裁選舉首輪投票分成國會議員票及黨員票，各382張，總計764張，過半數為383張。

多家日本主流媒體報導，目前看來，4位候選人在第一輪投票中都無法獲得過半票數，變成得票數前兩名進入第二輪決賽。

國會議員票今天下午1時（台灣時間中午12時）在東京都內飯店舉行投開票，預計下午2時20分左右公布結果。如果首輪投票無人獲過半選票，得票數前兩人將接著進行第二輪投票，包括議員票382張及地方黨部47都道府縣各1張，總票數429張，預計下午3時40分左右結果出爐。

日本讀賣新聞調查國會議員投票傾向結果顯示，岸田約可拿133票、河野103票、高市85票、野田21票，還有40名國會議員未表態。

選戰近尾聲，岸田努力爭取到自民黨內派閥竹下派（51名國會議員）的支持。竹下派代理會長、外務大臣茂木敏充昨天在記者會上表示，竹下派大半議員表示要支持岸田。

讀賣調查結果，包括國會議員票及黨員票在內，目前以河野居第一，其次是岸田，高市。

已表態挺岸田的自民黨稅制調查會長甘利明27日與力挺高市的前首相安倍晉三舉行會談，針對第二輪投票時「首輪的第2、3名聯手」一事進行討論。自民黨內的派閥二階派昨天開會討論決定，第1、2輪投票都採自主（開放）投票。

有日媒報導，二階派目前成了左右這場選舉的關鍵。高市、河野昨天分別都去拜會自民黨幹事長（秘書長）二階俊博。前陣子岸田說出讓二階感到強烈不滿的話，岸田很難爭取到二階派的選票。

日本產經新聞今天獨家報導指出，岸田與高市的選舉陣營幹部昨晚在東京都舉行協商，正式達成協議，如果選舉進入第二輪決賽的話，岸田與高市兩陣營將合作對抗河野。

報導說，知情人士表示，岸田和高市兩陣營幹部都認為河野的年金政策、能源政策等都讓人感到不安。自民黨總裁選舉後，緊接著有眾議院大選、明年還有參議院大選，基於「政權的穩定性」，岸田與高市兩陣營認為應合作對抗河野。

讀賣新聞報導，河野昨天在記者會上表示，因應這場選舉最重要的是要讓外界知道自民黨是個傾聽民意的政黨。言下之意，反對首輪得票數第2、3名合作，企圖在第二輪決賽中逆轉勝的作法。

2012年9月自民黨總裁選舉有5人爭奪寶座，雖然前幹事長石破茂在首輪投票得票居冠，但前首相安倍晉三攜手其他陣營在第二輪投票逆轉勝，坐上總裁寶座。當時自民黨是在野黨，當年12月安倍率領自民黨打贏眾議院選舉，從民主黨手中奪回政權。