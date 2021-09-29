國內疫情趨緩，本周起放寬部分場域防疫管制措施。反應在台股表現上，WFH概念股之一的圓剛(2417)近期股價出現連7根黑K線，今早在大盤失守萬七再挫跌逾200點下，圓剛恐連吞8根黑K。

雖然股價受大盤殺低拖累，但圓剛持續推出最新雙鏡頭網路攝影機（型號: PW313D），強化產品競爭力。一般人在進行遠端會議或線上課程時，常常會受限於只有一個鏡頭，無法同時進行視訊通話和展示重要文件及實物，圓剛為教育及商務人士打造的雙鏡頭網路攝影機PW313D，可以同時展示自己的影像畫面和進行實物投影，並整合兩個畫面，分享在所有主流視訊軟體和直播平台。

PW313D雙鏡頭網路攝影機提供三種對焦模式和隨插即用功能，為線上會議、遠距教學等需求提供最高的影像品質；不同於一般市面上的網路攝影機，PW313D能同時作為網路攝影機、實物投影機使用，270度的旋轉角度更能搭配多種應用情境，是適合用於視訊會議、線上授課和遠距家教等用途的影音設備，同時兩個鏡頭也與圓剛所有網路攝影機相同，具備隱私鏡頭蓋，為個人隱私把關。

PW313D兩側內建的麥克風，提供比一般筆記型電腦更加優異的收音品質，AI降噪功能降低了周遭雜音，讓麥克風可以清楚接收三公尺內的人聲；也提供自由的架設選擇與安裝彈性，可以架設在任何螢幕或電腦上或三腳架上，在提供豐富多樣的功能之下，同時不犧牲輕巧易攜帶的創新設計，讓高品質的影音設備不用固定在大型會議室。

圓剛獨家的免費視訊軟體CamEngine也正式推出版本更新，除了優化使用介面，降低效能需求外，也為了PW313D導入多項新功能，包含PiP子母畫面、影像旋轉、梯形校正和對焦模式調整等客製化選擇，使用者可以打造適合各種情境的視訊畫面，並儲存起來用做未來使用。