位於台中的中山醫學大學是培育不少醫界人才的高等學府，校內一名就讀牙醫系的女同學「江江」江沂珊，因外型姣好兼職模特兒工作，IG擁有1.7萬粉絲，在網路小有名氣。近日她在社群平台上傳一系列穿比基尼的清涼照，讓網友看得心花怒放。

這組照片的拍攝地點在溪邊，江江在文中開玩笑說：「炎炎夏日の野外露出，再歐北供威啊！閨蜜表示：第二張比較好看，反正我平常講話就色情（？）第一張臉假掰欠打，男生朋友表示：第一張比較好，日系唯美空靈比較適合我」畫面中，江江放下一頭柔順的棕色長髮，臉上化著精緻妝容，身穿純白色比基尼，事業線和半球若隱若現，平坦小腹和ㄦ字腰曲線優美，三角泳褲側邊鏤空設計，透出部分雪白嫩肌，當她盤跪在岸邊，陽光從樹葉縫隙照射在身上，畫面氛圍增添一股時尚感，讓網友看得狂讚：「這組很好看欸」、「我也喜歡2，光影超美」、「我講真的每一張都絕讚的美爆」、「又純又欲」、「非常辣」。

頂著牙醫系高材生光芒，江江常常被網友問念書相關的問題，她曾在IG限時動態透露自己在考試方面是個破釜沉舟的人，沒考到絕不罷休，花了3年才順利錄取牙醫系，動機也非常誠實：「說要拯救生命實在太假，就是賺錢呀，想有安逸的生活，給爸媽家人過好一點的生活」江江表示，希望未來有餘力能幫助獨居老人和遊民，投資養老院及優化老人安養，相當善良。

除此之外，很多粉絲好奇目前單身的江江，會欣賞哪類型的異性？由於被問太多次，她索性公開拜月老求的條件，「身高173以上、長相乾淨、體格精壯結實、個性溫柔體貼脾氣好、能包容她情緒、給予足夠安全感、懂得尊重她、不小氣、喜歡拍照、經濟能力相當、沒約砲經驗等」。