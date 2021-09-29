高雄市家長聯盟29日以行動劇，拉白布條抗議擔任高市府教育局國教輔導團性平議題召集人的國小校長言行有爭議，要求落實甄選考核及汰換制度，教育局回應，國教輔導團領召校長一年一聘，均為義務職，並無任期限制。

家長聯盟總召洪志和說，國教輔導團性平議題召集人因為可以影響高雄巿校園的性平走向，因此非常重要，但這位校長在這個位置已經待了10幾年，而且言行有爭議，讓人不禁要問，難道全高雄巿都沒有其他校長了嗎？

教育局表示，經查這名校長曾於去年11月間，利用公餘時間參加同志遊行，並無違反相關規定。高雄市性平教育政策推動是由跨科室協同合作，並依12年國教新課綱性平議題實質內涵執行相關工作，不是某人可以左右。

家長聯盟以「悲情巡迴公演」方式，29日連趕5場，抗議這位國小校長「輔導不設限？性愛不分級？」，鼓勵親子參加同志遊行，但參加了卻說沒參加，不是校長說謊，就是消費同志，因為教育局軟弱，讓家長學生成為魚肉。