大陸「中新經緯APP」29日消息，電力吃緊，廣東省廣州市住建局決定，廣州市大陸十一國慶期間不安排燈光秀表演，景觀照明周一至周四、周日不亮燈，周五、周六縮短亮燈時間，縮小亮燈範圍。此前，深圳也表示將暫停十一燈光秀，日常景觀及路燈照明適當調整，行道樹照明全部關停，橋梁改為周五周六亮燈。

廣州市住建局指出，9月26日，廣東省能源局、廣東電網共同發出《致全省電力用戶有序用電、節約用電倡議書》，倡議全省各單位有序用電、節約用電。現結合廣州市景觀照明設施情況，優化景觀照明設施亮燈安排：景觀照明實行「平日關燈，周末、節假日亮燈，不安排燈光秀」的節能措施，日常功能照明開啟時間不變。每周一至周四、周日景觀照明設施不亮燈。每周五、周六縮短亮燈時間，縮小亮燈範圍。

時間安排上，提前一個小時關閉景觀照明設施。夏秋季，4月1日至9月30日的開啟時間為每日19：30至21：30。春冬季，10月1日至次年3月31日的開啟時間為每日19：00至21：30。

此外，十一期間不安排燈光秀表演，重大城市活動期間按要求配合宣傳亮燈。各區、廣州塔、中信廣場等各樓宇業主、各企業單位自建和自管的景觀照明設施按照上述要求執行。上級部門如有其他規定，按要求執行。

在此之前，據深圳廣電集團都市頻道《第一現場》專欄報導，為了回應廣東省能源局、廣東電網倡議，深圳市燈光環境管理中心明確表示，十一國慶期間，大型燈光秀表演暫停。

深圳市燈光環境管理中心景觀部負責人許海文介紹，燈光秀其實耗電量並不大，但燈光夜景大規模展示比較耗電。十一期間，為了營造氛圍，燈光夜景效果每天都亮燈，但是亮燈時間，由原來的每天晚上6點半到9點半，改成了7點到9點半，節省半個小時。從全市的資料來看，可以節省2.3萬千瓦時(度)的電。

另外，除了節日期間，日常的景觀以及路燈照明也會做適當調整。許海文表示，深圳市的行道樹照明，要全部關停。橋樑原來是每天都亮燈的，現在改為周五周六亮燈。因為路燈是功能性照明，不能做太多的減法，所以只能在具備條件的路燈，比如雙光源的燈具上，在下半夜關停另一盞光源，這樣可以起到節能的作用。