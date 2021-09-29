辣模Yumi.K擁有G罩杯傲人上圍、甜美外型，因沒穿內衣看楊丞琳演唱會爆紅，受封「巨乳女神」，在IG有超過117.5萬追蹤數，她也時常在IG上曬出性感照，熱愛按摩的她更是每次到店裡報到都會貼出福利照，讓粉絲一飽眼福，日前她再度去按摩店，火辣尺度讓粉絲都陷入瘋狂。

Yumi.k有固定去按摩的習慣，每次都會發出大尺度的性感美照，日前她再度到店裡報到，上傳一張只用紅色浴巾遮住重點部位的照片，只見她將一頭長髮隨意紮成高馬尾，全身一絲不掛，享受的閉起雙眼，將紅色浴巾放在腿上，在弓起雙腿，正好遮住波濤洶湧的車頭燈，卻還是隱約能看到輪廓。

Yumi.k在文內忍不住抱怨：「很衰的電腦銀幕壞掉，一定是被我這個造型頭髮嚇到壞的」，笑虧自己凌亂的髮型，然而網友卻將重點都放在她的逆天身材上，紛紛留言直呼，「你怎麼這麼漂亮寶貝」、「好美好舒服迷人的感覺呦！」、「流鼻血了」、「不是，那不是被嚇壞，是被妳美貌美死的」、「美美的」。

Yumi.k最早走紅是因為被朋友肘擊胸部，畫面遭錄下後在網路上瘋傳，儘管傲人身材讓她備受關注，她也因此有點困擾，之後又因為沒穿內衣看楊丞琳演唱會爆紅，再加上總是會在IG大放送性感照，粉絲人數不斷增加，遊走尺度邊緣的辣照，總是能讓一票老司機暴動。