國民黨主席當選人朱立倫昨天拜訪選舉中與他激烈交鋒的孫文學校總校長張亞中，張今天透露，朱在會中詢問他是否會參選高雄市長，他直言「現在沒有考慮」，外界好奇張未來是否出征首都之戰，張也說「完全沒有這樣的打算」，至於昨天朱是否延攬入黨中央服務，張說，「現在沒有這種考量，人家也沒有」。

朱立倫昨天和張亞中會談70分鐘，結束後面對媒體，張當眾表示希望朱立倫接掌黨中央後，能開會確認他的主張是否是「紅統」，張今天接受《POP撞新聞》廣播專訪時表示，他昨天兩度和朱談到此事，朱原本稱「了解，不必多提」，後回應「就任後來處理」。

張亞中指出，他與朱立倫有兩大歧異，首先是兩岸政策，朱稱求同尊異，但兩岸最大差異就是兩岸政治定位，若兩岸政治不解決，天天講一中各表，還要尊異，北京笑死了，請問全世界聽誰的？若再把差異弄大，對台灣有好處嗎？無法解除狀態、兩岸政治歧見仍在，民進黨最高興，而天天談兩岸經貿交流的國民黨，不就被說買辦、親中賣台？

張亞中直言，朱立倫得意說求同尊異已經講了10幾年，但他認為這10年來就是有問題，不過朱的岳父高育仁的主張和他一樣，大陸先前把高育仁當成座上賓，就是因為認為高代表朱立倫，朱現在不能說屏棄岳父的說法稱非其主張。

張亞中表示，外界稱一個中國是中華民國，這個說法其實是錯的，國民黨在1994年後就不說一中是中華民國，而是一個民族，也就是歷史、地理、文化、血緣上的中國。另一歧異點是，他在乎國民黨的基業，而朱立倫在乎選舉獲勝。

張亞中也透露若是他當選，發給中共的賀電中，除提到北京需要的「九二共識、反對台獨」，還會寫入兩岸應進行協商，從敵對狀態走向和平，在朝融合邁進，他不會把統一兩字寫進去，但和平就代表統一，要用如何統一去挑戰北京的是否統一。