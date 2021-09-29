一名家長表示，家中的孩子今年上寶貝班，正值訓練大小便的年紀，隨時都會不小心尿褲子，沒想到教師竟然在聯絡簿上寫「又坐在那邊哭，褲子又尿濕了」，最後還加上一句「麻煩」，令她看了當場氣炸，「沒耐心就不要誤人子弟，什麼叫麻煩？」

原PO昨（28）日匿名於《靠北幼稚園》指出，女兒在上幼兒園前，是很會表達又貼心的女孩，想要大小便都會說得很清楚，但自從去幼兒園後，許多本來會的東西都退化，一遇到問題就用哭的解決。

教師在聯絡簿寫「麻煩」，令她瞬間氣炸。（圖／翻攝自靠北幼兒園）

前幾日女兒不慎在學校尿濕褲子，教師在家庭聯絡簿上寫，「早上喝水時，又坐在那邊哭，褲子又尿濕了，詢問她怎麼了，卻什麼都不說，就是一直哭，麻煩」。原PO看完當場氣爆，「我都還沒去問詳細情況，就給我寫聯絡簿，還給我加個麻煩，沒耐心就不要誤人子弟」。

貼文曝光後，有網友表示「從這回應就可知道這個老師沒耐心、愛心」、「老師早餐吃了誠實豆沙包？」但多數的人則認為「感覺後面應該是沒寫完，比較像要說麻煩媽媽多帶幾件換洗衣服之類的」、「覺得老師後面並沒寫完耶」、「原PO可以拍整頁嗎？好奇麻煩後面沒字了嗎？」「應該是沒寫完啦，有問題直接去問老師」、「感覺就是要寫『麻煩媽媽再幫我準備換洗衣褲』」。