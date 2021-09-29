各大拍賣公司的香港秋季拍賣會陸續登場，佳士得搶先釋出首批珠寶鐘表類的重要拍品，包括百達翡麗三問表、估價破億的3.32克拉藍鑽等，蘇富比則打名人牌，端出日本潮流教父藤原浩、「吉他之神」Eric Clapton私藏的百達翡麗和勞力士名表，說明百達翡麗、稀有彩鑽仍是拍賣市場的主力。

佳士得香港秋拍珠寶類以一只3.32克拉藍鑽戒指最受矚目，起拍價破億元。（Christie’s提供）

佳士得香港秋拍將在11月登場，並將在10月中下旬來台舉辦預展，近日搶先釋出首批重要拍品，珠寶類以一只3.32克拉藍鑽戒指最受矚目，主石為豔彩藍色IF等級藍鑽，起拍價3200萬港幣（約1億1400萬台幣），其次一只23.88克拉哥倫比亞天然祖母綠戒指也十分吸睛，起拍價950萬港幣（約3400萬台幣）。

「表王」百達翡麗的三問表向來是拍賣會的領拍之作，佳士得香港秋拍一只百達翡麗紅K金陀飛輪三問表型號5207，具三問、陀飛輪、瞬跳萬年曆、月相、閏年及日夜顯示等功能，2013年製，起拍價350萬港幣（約1300萬台幣）。

蘇富比香港秋拍將於10月中旬登場，珠寶類最受矚目的是一件源自法國約瑟芬皇后的珍珠項鍊，據悉是出自CHAUMET創始人Nitot大師的作品，約瑟芬皇后當年將它送給了媳婦Augusta of Bavaria，後來又傳給了她的女兒瑞典挪威約瑟芬皇后。

法國約瑟芬皇后的珍珠項鍊登上蘇富比，據悉是出自CHAUMET創始人Nitot大師的作品。（Sotheby’s提供）

鐘錶類則主打名人牌，一是潮流教父藤原浩的私人收藏百達翡麗型號5970及勞力士GMT-Master ，兩者均由Tiffany發行，雙品牌認證，更添珍貴稀有。有「吉他之神」之稱的Eric Clapton也有三只百達翡麗萬年曆腕表登上拍賣會，型號3970與5004備有測速刻度，在12時位置配有寶璣式時標，型號5970則是備有寶璣式時標和鍊帶的白金孤品，三者皆附有證書認證。

日本潮流時尚大師藤原浩收藏的百達翡麗型號5970白金萬年曆計時腕表，為Tiffany & Co.發行，有雙品牌加持，約台幣600萬元。（Sotheby’s提供）

日本潮流時尚大師藤原浩收藏的百達翡麗型號5970粉紅金萬年曆計時腕表，為Tiffany & Co.發行，有雙品牌加持，約台幣600萬元。（Sotheby’s提供）