記憶體晶片大廠美光科技(Micron Technology Inc.)公布財報仍佳，但受到部分PC客戶因元件短缺而調整採購，對新季度展望低於分析師預期，美光盤後股價續跌，也令台記憶體股南亞科(2408)、華邦電(2344)等股價承壓。

台DRAM廠南亞科對第3季展望樂觀審慎，預估產品價格可望走揚；但因產能達到上限，且庫存已逐步消化，第3季位元銷售量可能較第2季減少個位數百分比。

南亞科2021年8月自結合併營收為82.10億元，創3年以來單月新高，月增3.26%，較去年同期增加68.57%；1~8月自結合併營收為565.28億元，較去年同期增加38.94%。南亞科對第3季展望樂觀審慎，預估產品價格可望走揚；因此可望帶動營運維持高檔。

美光記憶體大廠美光科技於美國股市週二(28日)盤後公佈2021會計年度第4季(截至2021年9月2日為止)財報：營收年增37%、季增11%至82.74億美元，非一般公認會計原則(Non-GAAP)每股稀釋盈餘年增124%、季增28.7%至2.42美元；以上數字均略優於分析師預期。

美光預估2022會計年度第1季營收、Non-GAAP每股稀釋盈餘分別為76.5億美元加減2億美元、2.1美元加減0.1美元；以上數字均低於分析師預期。

美光執行長Sanjay Mehrotra週二在財報電話會議上表示，部分個人電腦(PC)客戶因非記憶體元件短缺而調整其採購，導致美光第1季度DRAM、NAND位元出貨量將略低於第4季度。美光預期PC客戶這部分的調整將在未來幾個月大致獲得解決。美光對2022年看法仍樂觀。

美光執行長Sanjay Mehrotra表示，2022年(1-12月)潛在需求將由數據中心伺服器、5G以及汽車和工業市場續強帶動。此外，導致部分需求遞延的非記憶體供給短缺應該會在2022年逐步獲得紓解，進而支持全年需求成長。他認為，基於產業資本支出審慎、供應商庫存趨緊，2022年DRAM、NAND產業強勁獲利可期，供需可望呈現良性平衡。美光股價週二下跌2.77%，收73.1美元，今年以來跌2.8%；盤後股價跌4.24%至70美元。